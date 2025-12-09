Google'dan Hayat Kurtaran Özellik: Park Yerinizi Asla Unutmayacaksınız!

Google, sevilen navigasyon uygulaması Haritalar için uzun yıllardır beklenen ve özellikle büyük şehirlerde yaşayanların hayatını kolaylaştıracak bir yeniliği nihayete geçirdi. Uygulamanın yeni otomatik park yeri kaydetme özelliği kullanıcıların aracını nereye park ettiğini unutma derdini tamamen ortadan kaldırıyor.

Google'dan Sorumlu Kıdemli Ürün Yöneticisi Rio Akasaka'nın duyurduğu bu yeni özellik kullanıcıların park yerini otomatik olarak kaydetmesine olanak tanıyor. İşte detaylar!

Google Haritalar'ın Otomatik Park Yeri Kaydetme Özelliği Nasıl Çalışıyor?

Bilmeyenler için park yeri kaydetme özelliği aslında Google Haritalar'da (Google Maps) on yıla yakın bir süredir bulunuyordu. Ancak şimdiye kadar kullanıcıların kaydetme işlemlerini manuel olarak gerçekleştirmeleri gerekiyordu.

Ancak yeni sistem ile birlikte bu zorunluluk da tamamen ortadan kalkıyor. Dileyen kullanıcılar otomatik park yeri kaydetme seçeneği ile birlikte araçlarının bulunduğu konumu doğrudan Haritalar'da görüntüleyebilecek. Merak edenler için bu özelliğin arkasında araç bağlantısı teknolojisi yatıyor.

Akasaka'nın açıklamasına göre yeni özellik Google Haritalar açıkken arabanıza USB, Bluetooth veya CarPlay üzerinden bağlandığınızda devreye girecek. Otomatik olarak kaydedilen araç konumu uygulama üzerinde seçtiğiniz özel otomobil simgeleriyle 48 saat boyunca görüntülenebilecek. Dahası aracınızı hareket ettirdiğinizde mevcut ikon yine otomatik olarak silinecek.

Otomatik park yeri kaydetme özelliği an itibariyle sadece iOS platformunda kullanılabiliyor. Uygulamada varsayılan olarak kullanıma sunulan mevcut yeniliğin Android kullanıcılarına ne zaman ulaşacağı konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.