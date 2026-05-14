vivo'dan 8 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor!

vivo'nun çok yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı T5 Lite ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Daha önce Bluetooth SIG sertifikası alan akıllı telefonun son olarak batarya özellikleri belli oldu. Buna göre cihaz pil tarafında selefine kıyasla önemli yeniliklerle gelecek. İşte merak edilen detaylar!

vivo T5 Lite 5G Batarya Özellikleri Nasıl Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre vivo T5 Lite, 44W şarj destekli 6.500 mAh kapasiteli bir bataryadan beslenecek. Karşılaştırmak yapacak olursak geçtiğimiz yıl satışa çıkan T4 Lite'ta 15W hızlarında şarj olabilen 6.000 mAh’lik bir pil kullanılmıştı. Yani yeni model hem daha hızlı şarj olacak hem de daha uzun kullanım ömrü sunacak.

vivo T5 Lite 5G Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1000 nit

İşlemci: MediaTek Dimensity 6400

RAM: 8 GB'a kadar

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 6500 mAh civarı

Hızlı Şarj: 44W

vivo T5 Lite 5G Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Geçmiş sızıntılara göre vivo T5 Lite 5G’de 6,7 inç boyutlarında ve 90Hz yenileme hızına sahip LCD bir ekran kullanılacak. Geçen yıl tanıtılan selefi T4 Lite’ta ise 6,74 inç büyüklüğünde, 90Hz tazeleme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunan LCD panel tercih edilmişti. Kısacası iki modelin benzer bir ekran deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

vivo T5 Lite 5G İşlemcisi Ne Olacak?

Henüz kesin olmasa da akıllı telefona MediaTek Dimensity 6400 işlemcisinin güç vermesi bekleniyor. Halihazırda realme 16 ve Motorola Moto G77 gibi modellerde karşımıza çıkan yonga seti orta segment bir performans sunuyor. Bununla birlikte 6 nm üretim teknolojisiyle geliştirildiğini belirtelim.

İşlemcilerde nanometre (nm) değeri ne kadar küçülürse o kadar iyi. Örneğin 6 nm mimarili bir işlemci 7 nm tabanlı rakiplerine göre daha hızlı çalışıyor, daha az ısınıyor ve daha az güç tüketiyor. Fakat performans sadece nm değeriyle belirleniyor dersek yanlış olur. Çekirdek yapısı, frekans hızları ve yazılım optimizasyonu gibi detaylar da donanımların performanslarında önemli bir rol oynuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızdaysa PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile gibi yapımlarda akıcı bir performans gösterebildiğini görüyoruz. Yani mobildeki oyunları herhangi bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak diyebiliriz.

vivo T5 Lite 5G Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

vivo'dan şu ana dek T5 Lite 5G'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat selefinin geçtiğimiz yılın haziran ayında tanıtıldığını biliyoruz. Bu nedenle markanın selefinin tanıtım takvimine sadık kalması ve yeni modeli haziran veya en geç temmuzda piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bununla birlikte Çinli marka ülkemizde vivo X300 Pro ve vivo V70 gibi modelleri satsa da bunların arasında maalesef T4 Lite yok. Bu nedenle yakında tanıtılması beklenen vivo T5 Lite’ın büyük ihtimalle Türkiye pazarını pas geçmesi bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

vivo T5 Lite 5G Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Telefonun selefi gibi uygun fiyat etiketi anlayışını devam ettireceğini söyleyebiliriz. Hatırlanacağı üzere vivo T4 Lite 107 dolardan (4.800 TL) satışa çıkmıştı. Yeni modelin daha güçlü özellikler sunacağını dikkate aldığımızda muhtemelen 150 dolarlık (6.814 TL) bir fiyata sahip olması sürpriz olmaz. Buna ülkemizdeki vergileri dahil ettiğimizde 12.900 TL seviyelerine karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

vivo T5 Lite 5G’nin batarya özellikleri segmenti de düşündüğümde yeterli olacak diyebilirim. Zira halihazırda kullandığım telefonda 4.400 mAh batarya var ve maalesef gün içerisinde iki kez şarja takmak zorunda kalıyorum. Ancak T5 Lite 5G’deki gibi 6.000 mAh’lik bir pilin böyle sorunlara yol açmayacağını düşünüyorum.