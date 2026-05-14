Lenovo 200Hz Ekranlı Oyun Monitörü Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Oyun monitörleri arasına yeni bir model daha katıldı. Lenovo, Lecoo N2757Q'yu tanıttı. Bununla birlikte monitörün tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan monitör, yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor.

Lenovo Lecoo N2757Q'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

27 inç Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Fast IPS Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

1440 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 200Hz

200Hz Ekran Tepki Süresi: 1 ms

1 ms Ekran Parlaklığı: 400 nit

400 nit Renk Gamı: %121 sRGB ve %96 DCI-P3

%121 sRGB ve %96 DCI-P3 Portlar: 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, 1 x 3,5 mm ses jakı

Lenovo Lecoo N2757Q'nun Ekranı Nasıl?

Lecoo N2757Q, 27 inç ekran büyüklüğüne sahip. Monitör, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük sunuyor. Geniş görüş açısına sahip olan Fast IPS, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Yüksek çözünürlük sayesinde görüntüler son derece keskin ve detaylı görünüyor.

400 nit parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Monitör ayrıca yüzde 96 DCI-P3 ve yüzde 121 sRGB renk gamını kapsıyor. Geniş renk yelpazesi, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesini sağlıyor. Böylece hem oyunlarda hem de grafik tasarım ve video düzenleme gibi profesyonel işlerde önemli bir avantaj elde ediliyor.

Monitörde donanım düzeyinde düşük mavi ışık özelliği bulunuyor. Bu özellik, uzun süreli kullanımda göz sağlığı açısından önemli bir avantaj sağlar. Mavi ışık, göz yorgunluğu, odaklanma sorunları ve baş ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Düşük mavi ışık özelliği, bu ışığın zararlı etkilerini minimum düzeye indirir.

Lenovo Lecoo N2757Q'nun Ekran Yenileme Hızı Nedir?

Lenovo'nun yeni oyun monitörü, 1 ms tepki süresi ve 200Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2, Valorant ve Rainbow Six Siege X gibi çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Düşük tepki süresi sayesinde ise hareket bulanıklığı minimum seviyeye iniyor ve oyunlarda rakipler daha net bir şekilde görülebiliyor.

Lenovo Lecoo N2757Q'da Hangi Portlar Bulunuyor?

Lenovo Lecoo N2757Q'nun portları arasında iki adet HDMI 2.1, iki adet DisplayPort 1.4 ve bir adet 3,5 mm ses jakı bulunuyor. DisplayPort 1.4 portu, bilgisayarın ürettiği görüntüyü ekrana kayıpsız yansıtıyor. Böylece oyunlarda daha iyi bir deneyim elde edilmesi sağlanıyor. HDMI 2.1 ise yeni nesil konsollarda yüksek çözünürlük ve yüksek yenileme hızını destekliyor.

Lenovo Lecoo N2757Q Türkiye'de Satılacak mı?

Lenovo Lecoo N2757Q'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Lenovo'nun monitörleri satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lenovo Lecoo N2757Q'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Lenovo Lecoo N2757Q'nun Fiyatı Ne Kadar?

Lenovo Lecoo N2757Q için 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 359 TL'ye denk geliyor. Monitör Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 9 bin TL civarında olabilir. Lenovo Lecoo N2757Q'nun Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Lenovo Lecoo N2757Q'nun özellikleri dikkatimi çekti. Yüksek yenileme hızı ve düşük tepki süresinin özellikle rekabetçi oyunlarda önemli bir avantaj sunduğunu söyleyebilirim. Bu sayede akıcı ekran deneyimi elde ediliyor ve hareket bulanıklılığı minimum seviyeye iniyor. Büyük ekran ise hem oyun oynamayı hem de film izlemeyi daha keyifli hâle getiriyor.