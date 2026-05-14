Sevilen FPS Oyunu Aşırı Ucuzladı! Fırsatı Kaçırmayın

Steam yeni kampanyalarla oyuncuların karşısına çıkmaya devam ediyor. Kısa bir süre önce Kingdom Come: Deliverance 2’de indirime giden platform son olarak DOOM Eternal için de benzer bir indirim başlattı. Ancak bu kampanyanın kısa süreli olacağını belirtelim. İşte ayrıntılar!

DOOM Eternal Steam'de Ne Kadar Oldu?

DOOM Eternal Steam’de yüzde 75’lik bir indirime girdi. Bu kampanya kapsamında oyunun fiyatı 23,99 dolardan (1.090 TL) 5,99 dolara (272 TL) kadar düştü. Öte yandan kampanyanın 15 Mayıs akşamına kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu alıp almamaya karar vermek için 36 saat gibi bir vaktiniz var.

DOOM Eternal Nasıl Bir Oyun?

DOOM Eternal 2020 yılında piyasaya sürülen bir birinci şahıs nişancı (FPS) oyunu. Yapım, cehennem ordularının dünyayı işgal ettiği ve nüfusun yüzde 60’ını yok ettiği bir evrende geçiyor. Siz de Doom Slayer olarak boyutlar arasında seyahat edip bu istilayı durdurmaya ve insanlığı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Yani saatlerinizi harcayacağınız bir oyun değil. Daha çok arada sırada girip stres atmak için ideal bir yapım konumunda.

DOOM Eternal Türkçe Desteği Var mı?

DOOM Eternal’ın Steam sayfasına baktığımızda Türkçe desteğinin bulunmadığını görebiliyoruz. Yani oyunu satın alıp indirdiğinizde arayüzü, seslendirmeleri ve altyazıyı İngilizce dilinde deneyimleyebileceksiniz.

DOOM Eternal Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum

64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 7 / 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i5 3.3 GHz veya daha iyisi, ya da AMD Ryzen 3 3.1 GHz veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB), GTX 1060 (3 GB), GTX 1650 (4 GB) veya AMD Radeon R9 280 (3 GB), R9 290 (4 GB), RX 470 (4 GB)

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Önerilen

64-bit işlemci ve 64-bit işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: 64-bit Windows 10

İşlemci: Intel Core i7-6700K veya daha iyisi, ya da AMD Ryzen 7 1800X veya daha iyisi

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 (6 GB), NVIDIA GeForce GTX 970 (4 GB), AMD RX 480 (8 GB)

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama: 80 GB kullanılabilir alan

Editörün Yorumu

DOOM oyunlarını daha önce oynamış birisi olarak DOOM Eternal’ı beğendiğimi söyleyebilirim. Fakat bu sadece bende mi oluyor bilmiyorum ama bu gibi oyunlar beni bir süre sonra sıkıyor. Bu nedenle genellikle çıkıp birkaç gün dinlenmeye bırakıp sonra yeniden giriyorum. Eğer siz de arada sırada oynayacak eğlenceli bir şeyler arıyorsanız bu indirimi değerlendirebilirsiniz.