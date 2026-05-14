Xiaomi'den 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! 8000 mAh Bataryaya Sahip

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeline dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Xiaomi 17 Max'in tanıtım tarihi ve ekran boyutu belli oldu. Telefon, serinin diğer modeli Xiaomi 17'den daha büyük bir ekrana sahip olacak. Qualcomm'un çok güçlü işlemcisine sahip telefon ayrıca çok yakında tanıtılacak.

Xiaomi 17 Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Siyah, mavi ve beyaz olmak üzere üç farklı renk seçeneğine sahip Xiaomi 17 Max, mayıs ayının sonuna doğru tanıtılacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Xiaomi 17 ise geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 17 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 17 Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu saıtlıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 17 Max'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17'nin 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17'den daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 80 bin TL civarında fiyat ile satışa sunulabilir. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Xiaomi 17 Max'in Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 1 TB'a kadar

Ana Kamera: 200 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

Periskop Telefoto Kamera: 50 MP

Ön Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 100W kablolu, 50W kablosuz

İşleitm Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Xiaomi 17 Max'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu kapasite sayesinde telefon uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerilni destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17'de 6.330 mAh batarya kapasitesi, 100W kablolu hızlı şarj ve 50W kablosuz hızlı şarj desteği mevcut.

Xiaomi 17 Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Bu arada OLED, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin diğer modeli Xiaomi 17'de 6,3 inç ekran boyutu, 1220 x 2656 piksel çözünürlük, OLED ekran ve 3500 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık değeri, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor.

Xiaomi 17 Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 120 FPS'te, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i ise ortalama 60 FPS'te çalıştırıyor. Yani telefonda mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirildi. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Bu işlemcinin Xiaomi 17, Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max, POCO F8 Ultra, OnePlus 15 ve Samsung Galaxy S26 Ultra dahil olmak üzere çok sayıda mobil cihazda da tercihe dildiğini belirtelim.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmaması. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Telefonun ayrıca yüksek çözünürlüklere sahip kameralar sayesinde çok kaliteli fotoğraflar ve videolar çekebileceğini düşünüyorum.