AMOLED Ekranlı Bütçe Dostu Telefon Yolda! Dimensity İşlemci ve Dahası

Realme, P4R 5G isimli bütçe dostu Android telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte P4R 5G'nin tanıtım tarihi ortaya çıktı. Yüksek yenileme hızı ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak telefon, çok yakında tanıtılacak. Cihazda ayrıca MediaTek'in orta sınıf bir Dimensity işlemcisi bulunacak.

Realme P4R 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Realme P4R 5G'nin 2026 yılının haziran ayında tanıtılacağı iddia edildi. Bununla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek batarya kapasitesi ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Realme P4 5G, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Realme P4R 5G Türkiye'de Satılacak mı?

Bütçe dostu Android telefon Realme P4R 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Realme 12 Lite dahil olmak üzere Realme'nin pek çok telefonu satılıyor. Dolayısıyla Realme P4R 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Realme P4R 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Realme P4 5G için 21 bin 499 rupi (10 bin 203 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. İki telefonun özellikleri karşılaştırıldığında P4R 5G'nin P4 5G'den biraz daha uygun fiyata sahip olacağını söylemek mümkün. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 19 bin rupi (9 bin TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 18 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Realme P4R 5G'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,7 inç civarı

6,7 inç civarı Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 7400

Dimensity 7400 RAM: 4 GB / 6 GB

4 GB / 6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı Realme UI 7

Realme P4R 5G'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Realme'nin yeni telefonunda Dimensity 7400 işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, PUBG Mobile'ı ortalama 59 FPS'te, Call of Duty: Mobile'ı ortalama 72 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 89 FPS'te, Genshin Impact'i ise ortalama 30 FPS'te çalıştırıyor.

Dimensity 7400 işlemcisi daha önce Realme P4 5G, Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT'de de tercih edilmişti. Bu arada nm yani nanometre, o işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. 4 nm işlemci, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor.

Realme P4R 5G'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

P4R 5G'nin ekranı 6,7 inç civarında bir büyüklüğe sahip olabilir. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Bu arada AMOLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Yüksek yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirser Realme P4 5G'de 6,77 inç ekran boyutu, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4500 nit parlaklık bulunuyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 4500 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca Mobile Legends: Bang Bang gibi donanımı çok zorlamayan mobil oyunları kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini düşünüyorum.