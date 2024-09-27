Google'da Sahte Yorumlarla Puan Yükselten İşletmeler Yandı!

Google, sahte yorumlarla puanlarını yükseltmeye çalışan işletmelere karşı önemli bir önlem aldı. Google Haritalar'da başlatılan yeni uygulamayla birlikte kurallara uymayan işletmelerin yorumları kaldırılacak, yeni yorum veya puan almaları engellenecek. En önemli detay ise sahte işletme yorumlarının ifşa edilecek olması.

Google Haritalar'da Yeni Dönem: Sahte İşletme Yorumları İfşa Edilecek

İlk olarak Birleşik Krallık'ta başlatılan ve eylül ayı itibarıyla tüm dünyaya yayılan yeni uygulama sahte yorumlarla puanını artırmaya çalışan işletmelerin önünü kesecek. Sahte Etkileşim politikasını ihlal eden işletmeler yukarıda belirtilen cezalarla karşı karşıya kalacak.

Örneğin, bir yorumun sahte olduğu tespit edilirse yayından kaldırılacak. Bunun yerine, "sahte olduğundan şüphelenilen yorumlar yakın zamanda kaldırıldı" şeklinde bir uyarı mesajı yerleştirilecek. Bu durum, doğal olarak işletmenin itibarını olumsuz etkileyecek.

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