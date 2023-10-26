Google Haritalar, Yapay Zeka ile Daha Akıllı ve Kapsamlı Hale Geliyor!

Google, popüler harita uygulaması Google Haritalar için heyecan verici yeni güncellemeleri duyurarak, kullanıcıların navigasyon deneyimini daha kapsamlı ve akıllı hale getiriyor.

Bu güncellemeler arasında "Kapsamlı Görünüm" rota planlaması, Lens entegrasyonu ve daha doğru gerçek zamanlı bilgiler bulunuyor.

Google'ın I/O geliştirici konferansında Mayıs ayında tanıtılan "Rotalar için Sürükleyici Görünüm," kullanıcılara yürüyerek, bisikletle, toplu taşımayla veya araçla seyahat ederken, gitmeyi planladıkları rotanın sokak seviyesinde ayrıntılı görüntülerini sunma olanağı sağlıyor.

Bu özellik, iOS ve Android için Amsterdam, Barselona, Dublin, Floransa, Las Vegas, Londra, Los Angeles, Miami, New York, Paris, San Francisco, San Jose, Seattle, Tokyo ve Venedik gibi birçok şehirde kullanıma sunuluyor.

Yeni Canlı Görünüm Özelliği

Google, Haritalar'ın yapay zeka tabanlı Arama özelliğini "Canlı Görünüm" ile güncelliyor. Sadece Haritalar'daki Lens simgesine dokunmanız ve telefonunuzu sallamanız gerekiyor.

Bu sayede sistem, konumunuzu kesin olarak belirleyerek yakındaki ATM'ler, toplu taşıma istasyonları, restoranlar, kafeler ve mağazalar gibi kaynaklara yönlendirebiliyor.

Harita kendisi de önemli yükseltmeler alıyor. Şehirlerde yolunuza daha iyi rehberlik etmek için bina tasvirleri daha hassas bir şekilde gösterilecek ve karmaşık otoyol kavşaklarındaki şerit ayrıntıları daha net bir şekilde tanımlanacak.

Bu güncellemeler, önümüzdeki aylarda ABD, Kanada, Fransa ve Almanya dahil birçok ülkedeki kullanıcılara ulaşacak. Ayrıca, ABD kullanıcıları uygulama içi HOV (Yüksek İşgal Edilen Şeritler) tanımlamalarının iyileştirildiğini görecekler, ve Avrupalı kullanıcılar Google'ın yapay zeka hız sınırı işaret okuyucu teknolojisini 20 ülkede daha yaygın bir şekilde kullanmaya başlayacaklar.

Google Haritalar ayrıca elektrikli araç sürücülerini düşünerek güncellendi. Bu güncelleme kapsamında, sürücüler artık yakındaki şarj istasyonları hakkında daha fazla bilgiye erişebilecekler.

Bu bilgiler arasında, şarj cihazının uyumluluğu, güç çıkışı ve son kullanım tarihi gibi önemli ayrıntılar yer alıyor. Bu, şarj istasyonlarının açık veya kapalı olup olmadığını anlamanın daha kolay bir yolunu sunuyor.

Son olarak, bu güncelleme arama işlevini de geliştiriyor. Kullanıcılar artık daha özgün aramalar yapabilirler. Google Haritalar'ın yeni güncellemeleri, navigasyon deneyimini geliştirmeyi hedefliyor. Bu güncellemeler, kullanıcıların seyahatlerini daha verimli hale getirmeyi amaçlıyor.

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