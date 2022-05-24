Google Haritalar'a Zaman Yolculuğu Özelliği Geldi

Google, uygulamanın iPhone ve Android sürümlerine heyecan verici bir özellik ekleyerek Google Haritalar'daki 15 yıllık Sokak Görünümü (Street View) desteğini kutluyor. Artık Sokak Görünümü'nü kullanarak zamanda geriye gidebilir ve farklı zaman noktalarından çeşitli konumlar için mevcut görüntülere erişebilirsiniz. Sokak Görünümü'nün tek yeni iyileştirmesi bu değil. Google ayrıca 360 derecelik görüntü alabilen yepyeni, daha taşınabilir bir kamera sistemini de tanıttı. Kamera, Sokak Görünümü görüntü desteğini daha da geliştirerek Google'ın daha iyi görseller sunarken daha fazla yere seyahat etmesine olanak tanıyacak.

Sokak Görünümü, en kullanışlı Google Haritalar özelliklerinden biridir. Rotanızın ve hedefinizin görsel görüntülerini incelemenizi sağlar. Özellikle daha önce hiç gitmediğiniz bir yere seyahat etmeniz gerekiyorsa ihtiyacınız olan en önemli şeylerden biri. Bugünse Google, bu özelliğin geçmiş yıllardaki görüntülerini genişletti ve kullanıcıların artık konumlarda zamanda yolculuğa çıkabileceğini açıkladı.

Google, Sokak Görünümü özelliğinin artık 100 ülke ve bölgeden 220 milyar görüntü sunduğunu söylüyor. Şirket, hizmeti sunduğundan beri bu 360 derecelik dünya haritasını oluşturmak için Sokak Görünümü arabalarını ve yürüyüşçülerini kullanıyor ve en başından beri görüntüleri güncelliyor.

Sokak Görünümü'nün Zamanda Yolculuk Özelliği Nasıl Kullanılır?

Bir konumun eski görsellerini görmek için görselin herhangi bir yerine dokunmanız gerekiyor. Dokunmanızın ardından 2007'ye kadar uzanan konumun eski görsellerine erişmenizi sağlayacak "Daha Fazla Tarih Gör" seçeneği sizleri karşılayacak.

Google ayrıca yeni kamerasının portatifliği sayesinde birçok iç mekânın görüntülerini de Sokak Görünümü'ne ekleyecek.