Şaşırtan Gelişme: Circle to Search Özelliği iPhone'lara Geliyor!

Google'ın bu yılın başlarında kullanıma sunduğu ve ilk olarak Samsung Galaxy S24 serisi modellerinde ortaya çıkan popüler Circle to Search (Aramak İçin Daire İçine Al) özelliği çok yakında iPhone'lara da gelebilir.

Kullanıcıların görsellerdeki nesnelerin etrafına daireler çizerek arama yapabilmelerine olanak tanıyan Circle to Search özelliğinin çok yakında Google Chrome tarayıcısı aracılığıyla iOS cihazlara da gelebileceği ortaya çıktı.

Circle to Search, Google Chrome Aracılığıyla iPhone'lara Gelecek

The Mac Observer tarafından yayınlanan bir rapora göre Google, Google Lens Search'ün dâhili olarak "LensOverlay" olarak adlandırılan gelişmiş bir sürümü üzerinde sıkı bir şekilde çalışıyor. Bu güncellemenin Circle to Search özelliğini içermesi ve yakın gelecekte iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

Bu bulgu ise iOS için Chrome kodu içinde keşfedilen "Lens Circle to Search" etiketli yeni bir kısımda ortaya çıktı. Bu, kullanıcıların yakında doğrudan Chrome tarayıcısı içinde bir Google Lens aramasını tetiklemek için ekranlarındaki öğeleri daire içine alabileceklerini gösteriyor.

Özelliğin tam olarak ne zaman iPhone'lara geleceği belirsizliğini korusa da iOS kullanıcılarının bu araçtan yararlanmasının an meselesi olması bekleniyor. Özelliğin iPhone'ların ötesinde iPad'leri de kapsayacak şekilde genişletilip genişletilmeyeceği ve lansmanın kademeli mi yoksa herkese açık olarak mı gerçekleştirileceği belirsizliğini koruyor.

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