Slack'in Açıklaması Kullanıcıları İkiye Böldü: Yapay Zekayı Eğitmek İçin DM'leriniz Kullanılıyor!

Hatırlayacağınız üzere Slack, yapay zekâsını geçtiğimiz ay herkese açık olarak kullanıma sunmuştu. Bugün ise şirketin bu yapay zekâyı eğitmek için tüm verilerinizi kullandığı ortaya çıktı.

Mastodon'da, Threads'te ve Hackernews'te Slack kullanıcıları, Salesforce'un sahip olduğu şirketin "Makine Öğrenimi" (ML) ve "Yapay Zekâ" (AI) sistemlerini eğitmek için özel mesajlar dâhil olmak üzere Slack konuşmalarının kullanılacak olmasına tepki göstermeye başladılar.

Bu özellikleri devre dışı bırakmanın tek yolu, şirketinizin Slack kurulumunun yöneticisinin Slack'e bir e-posta göndererek kapatmasını talep etmesinden geçiyor.

Slack'in Bu Hamlesi Ne Gibi Faydalar Sağlayacak?

Temelde Slack'e yazdığınız her şey artık bahsi geçen sistemleri sistemleri eğitmek için kullanılıyor. Slack, verilerin "çalışma alanları arasında sızmayacağını" ve "erişimi önlemek için teknik kontroller uygulandığını" belirtiyor.

Şirketin paylaştığı bir belgede Slack'in tüm özel konuşmalarınızı büyük dil modeline aktarmasının potansiyel faydalarını özetleyen bir bölüm de yer alıyor. Bunun şirketin gelişmiş arama sonuçları, daha iyi otomatik tamamlama önerileri, daha iyi kanal önerileri ve gelişmiş emoji önerileri sunmasına olanak sağlayacağı belirtiliyor.

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