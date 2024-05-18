Yeni Nesil Xbox Konsolunun Çıkış Yılı Ortaya Çıktı!

Ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre merakla beklenen yeni nesil konsollar düşündüğümüzden daha yakın olabilir. Tabii şimdilik sadece Xbox tarafında.

Sızıntılarıyla ünlü TheGhostofHope, güvenilir kaynaklardan aldığı bir söylentiye göre bir sonraki Xbox konsolunun 2026 yılının sonlarında o yıl çıkacak yeni bir Call of Duty oyunu ile birlikte piyasaya sürülebileceğini belirtti.

Normal şartlarda bu yeni konsol için 2026'nın sonlarına işaret eden tarihi ilk kez duymuyoruz. YouTuber RedGamingTech bu söylentiyi ilk olarak geçtiğimiz yılın Aralık ayında bildirmiş ve Microsoft'un yeni Xbox konsolunda AMD Ryzen Zen 5 bir işlemci kullanabileceğini belirtmişti. Bu raporda ayrıca Microsoft'un bu nesilde Series S ve X ile kullandığı çift SKU stratejisinden vazgeçerek bunun yerine tek bir SKU'ya yöneleceği öne sürülmüştü.

Yeni Nesil Xbox Konsolu 2026 Sonunda Gelebilir

Microsoft yeni nesil konsoluyla zamanında Xbox 360'da yaşadığı başarıyı tekrarlamak istiyor. 2014 itibariyle Xbox 360, 84 milyon adet satmıştı. Şirketin bir sonraki konsolu Xbox One yaklaşık 58 milyon adette kalırken, Series S ve X ikilisi ise şu anda 27 milyon adetin biraz üzerinde satmayı başardı.

Normal şartlarda konsol pazarında ana rakibinden önce pazara girmek riskli bir taktik olarak kabul ediliyor ancak şu anda konsol satışlarında çok geride kaldığı için Microsoft yeni bir şeyler denemenin peşinde. Xbox başkanı Sarah Bond geçtiğimiz günlerde Microsoft'un yeni nesil konsoluyla şimdiye kadarki en büyük teknik sıçramayı gerçekleştirmeye odaklandığını söylemişti.

Bu söylentiler gerçeğe dönüşür ve yeni nesil konsol 2026'nın sonlarına doğru piyasaya sürülecek olsa bile o zamana kadar hâlâ iki buçuk yıl var ve bu süreçte çok şey değişebilir.

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