Apple Vision Pro Diğer Ülkelere Gelmeye Başlıyor: Türkiye'ye Gelecek mi?

Bloomberg'in aktardığı yeni detaylara göre Apple yakında Vision Pro'yu ABD dışındaki pazarlarda da satmaya başlayacak.

Bloomberg'den Mark Gurman'ın aktardığı bahsi geçen ülkeler arasında henüz Türkiye yok ancak ülke sayısı göz önünde bulundurulduğunda Apple'ın daha fazla ülkeye teknolojisini getirmek için çaba sarf ettiği aşikâr.

Apple Vision Pro Hangi Ülkelere Geliyor?

Avustralya

Kanada

Çin

Fransa

Almanya

Japonya

Singapur

Güney Kore

Birleşik Krallık

Apple'ın öncelikli olarak Vision Pro'yu bu ülkelerde piyasaya sürmesi bekleniyor ancak henüz herhangi bir lansman tarihi açıklanmış değil. Tahminler 10 Haziran - 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek olan Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı'ndan sonra bu ülkelerde Vision Pro'nun piyasaya sürüleceği yönünde.

Keza hâlihazırda bu ülkelerdeki lansmanlara hazırlanmak için uluslararası perakende mağazalarından yüzlerce çalışanın, birkaç günlük Vision Pro eğitim oturumları için Cupertino'daki ana merkeze uçtuğu söyleniyor.

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