Samsung Şeytanın Bacağını Kırıyor: Snapdragon 8 Gen 4'ten Daha İyi İşlemci Yolda!

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi işlemcisi olacak olan Exynos 2500 ile ilgili ortaya çıkan yeni bir rapor, işlemcinin güç verimliliği açısından Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 4'ünden daha iyi performans gösterdiğini iddia ediyor.

Samsung işlemci alanına girdiğinden beri ne yazık ki istediği başarıyı elde edemedi. Öyle ki şirket kendi amiral gemisi modellerinde bile Exynos işlemciler kullandı ancak birçoğu kullanıcılara yaşattığı sorunlar nedeniyle şirkete ciddi bir imaj zararı verdi.

Şirket daha sonrasında özellikle FE modellerinde Exynos'un yanı sıra Snapdragon işlemcili alternatif versiyonlar piyasaya sürmeye başladı ve birçok kullanıcı Snapdragon işlemcili modellere daha çok ilgi gösterdi. Şirket zamanla işleri rayına oturtsa da şimdi güç verimliliği noktasında Snapdragon'u geçmeyi amaçlıyor.

Exynos 2500 En Güçlü Mobil İşlemci Olabilir

Bu ayın başlarında Samsung ve Synopsys ortak bir basın açıklamasıyla prototip 3nm süreci ile üretilen işlemcilerin başarıyla seri üretime geçirdiklerini duyurmuştu. Samsung'un yaklaşmakta olan Exynos 2500 işlemcisi için 3nm sürecini kullanacağına dair spekülasyonlar vardı. Şimdi Business Korea tarafından yayınlanan bir rapor da aynı iddiayı ortaya atarak Samsung Galaxy S25 serisinin bu işlemciye sahip olacağını ortaya koyuyor.

Raporun en ilginç kısmı ise Exynos 2500'ün Snapdragon 8 Gen 4'ten daha iyi güç verimliliğine sahip olacağı iddiası. Bu iddiayı destekleyecek herhangi bir test veya kıyaslama henüz mevcut değil ve Exynos 2500'ün çekirdek yapılandırması hakkında da çok az şey biliyoruz.

Exynos 2500'e dair şu ana dek bilinen en önemli detay ARM Cortex-X5 çekirdeklerine sahip olacak olması. ARM'ın Cortex-X5'inin, Snapdragon 8 Gen 4'te beklenen Oryon CPU çekirdeklerinden daha iyi performans göstereceği söyleniyor, bu da Exynos 2500'ü mevcut en güçlü akıllı telefon işlemcisi durumuna getirebilir.

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