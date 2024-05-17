Dragon Age: Inquisition Türkiye'de Neden Yasak? Oyuncular Mağaza Sayfasına Erişemiyor!

Epic Games'in dün başlayan Mega İndirim kampanyası ile birlikte her hafta ücretsiz verilecek oyunların ilki oyunculara sunulmaya başladı. 16 Mayıs Perşembe başlayan kampanya 13 Haziran'a kadar devam edecek ve bu 4 haftalık süreçte 4 farklı oyun ücretsiz dağıtılacak.

Bunun yanı sıra pek çok oyuna da %80'e varan indirim yapılan platformdaki ilk oyun Dragon Age: Inquisition oldu. Ancak saat 18:00'da başlayan ücretsiz dağıtım sonrasında oyuncular da dahil birçok kişinin dikkatini çeken bir şey oldu.

Dragon Age: Inquisition Neden Yasak?

Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede oyuncular, ücretsiz dağıtım başladığı zaman oyuna erişemedi. Bazı ülkelerde yasak olmasıyla bilinen Dragon Age: Inquisition'ın mağaza sayfasına erişemeyen kullanıcılar bunun nedenini sorgulamaya başladı.

Aslında oyuncuların büyük bir kesiminin bildiği durum bir süredir var. Türkiye'nin de için bulunduğu ülkelerde oyunun yasaklanma sebebi olarak içeriğinde ülkelerin yerel kanunlara aksi yönde ögeler bulundurması olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan oyunun içerisinde eşcinsel sahnelerin var olması da bazı ülkelerin oyunu yasaklamasına sebep olmuş. Tabii tüm bu nedenlerin hepsi bir iddia aslında. Çünkü ne ülkeler ne de oyun şirketi bu yasaklarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ancak günün sonunda oyun yasak olduğu için Epic Games Mega İndirimleri kampanyasını bekleyen oyuncular, Türkiye'de mağaza sayfasına erişemediği için oyunu ücretsiz alamadı. Oyunun yasak olduğu diğer ülkeler: