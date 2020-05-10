Google, Haziran Ayında Ofislerini Açıyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde normalleşme süreçleri başladı. Hükümet firmalara normal çalışma saatlerine dönülebileceğini bildirdi. Ancak pek çok firma, koronavirüsüne karşı çok daha temkinli davranarak, personellerinin evden çalışmaya devam etmesini istedi. Hükümetin normalleşme yönünde ısrarına karşı ise Google, önümüzdeki ay ofislerini açma kararı aldı. Ofislerin açılmasına rağmen sadece %10-15’lik bir kesimin ofise gelerek çalışmalarına devam edeceği, geri kalan personellerin ise evden çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Alphabet CEO'su Sundar Pichai tarafından Google çalışanlarına, e-posta yolu ile haziran ayı itibariyle ofislerin açılacağının bildirildiği belirtildi. Google çalışanlarına gönderilen e-postada şirket çalışanlarının yalnızca %10-15’lik bir kısmın ilk aşamada ofise gelmesinin planlandığı, diğer çalışanların evden çalışmalarını yürütmeye devam edeceği yazıldı.

Google Çalışanları Yavaş Yavaş Ofislerine Dönüyor

Gönderilen e-postada, bütün çalışanların ofise dönmesinin zaman alacağı belirtilirken, Alphabet çalışanlarının yaklaşık %5’inin ofisten çalışmaya başladığı, Asya Pasifik bölgesi gibi bazı ofislerde ise bu oranın %30’lara kadar çıktığı yazıldı.

Google, ofislerinin açılacağını duyurmadan önce çalışanlarına, sağlıklarının her şeyden çok daha önemli olduğunu yazan bir e-posta ile 22 Mayıs tarihinde şirket tatili yapılacağını duyurmuştu. Gönderilen e-postada stresten uzak durulması ve salgın döneminde kısa bir molanın iyi gelebileceği belirtilmişti.