Google'ın Kurucusu Global Grip Aşısına Yatırım Yaptı

Google'ın kurucu ortaklarından olan Larry Page, grip aşıları üzerine yeni bir destek daha sağladı. Daha önce kurduğu vakıf yardımıyla Amerika'nın bazı bölgelerinde ücretsiz grip aşıları yapılmasını sağlayan Page, şimdi de global grip aşısı geliştirmek üzere çalışmalarını sürdüren bir ekibe yatırım yaptı.

Larry Page tarafından desteklenen ilk grip programı, Shoo The Flu adındaydı. Oakland bölgesindeki ilkokul ve anasınıfı seviyesindeki çocuklara ücretsiz grip aşısı yapan Shoo The Flu, ücretsiz aşılar sayesinde grip salgınlarını önemli ölçüde azaltabileceklerini belirtmişti.

Flu Lab isimli Larry Page destekli şirketin yardım ettiği ikinci proje ise Bill & Melinda Gates Vakfı tarafından yürütülen grip aşısı kampanyası oldu. Page ailesinin daha önce kişisel olarak Gates Vakfı'na yaptıkları bağışlar Flu Lab üzerine aktarılırken, yapılan bağış ve yatırımlar sayesinde gribin önünün kesilmeye çalışıldığı açıklandı.

Global grip aşısı, uzun süredir üzerinde çalışılan durumların başında geliyor. Yanlış kullanılan antibiyotikler başta olmak üzere birçok farklı uyarıcı sebebiyle grip virüslerinin sürekli mutasyona uğraması durumu, her yerde ve zamanda geçerli bir grip aşısı geliştirilmesinin önünü kapatıyordu. Bilim insanları ise bu engeli aşmak ve bütün grip türlerine karşı savaşacak genel bir aşı oluşturmak adına harekete geçmişlerdi.

Larry Page'in şirketi Flu Lab ise global grip aşısı konusunda çalışmalar yapan bilim insanlarına desteklerinin süreceğini açıkladı.