Google I/O 2021 Tarihi Açıklandı: Neler Tanıtılacak?

Google I/O 2021 tarihi duyuruldu. Google I/O 2021 ne zaman? Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle I/O etkinliği iptal edilmişti. Şimdi ise I/O 2021 dijital ortamda yapılacak.

Google'ın her yıl en yeni teknolojilerini tanıttığı etkinlik olan I/O bu sene online olarak düzenlenecek. Google I/O 2021, 18 Mayıs'ta başlayacak ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinliğe bu yıl herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

...and we're back:) Join us May 18-20 for #GoogleIO live, online, and free for everyone. https://t.co/763eVjWpYE pic.twitter.com/Sk3tUnLme0