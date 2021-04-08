Google I/O 2021 Tarihi Açıklandı: Neler Tanıtılacak?

Google I/O 2021 tarihi duyuruldu. Google I/O 2021 ne zaman? Geçtiğimiz yıl koronavirüs salgını nedeniyle I/O etkinliği iptal edilmişti. Şimdi ise I/O 2021 dijital ortamda yapılacak.

Google I/O 2021 Tarihi Belli Oldu

Google'ın her yıl en yeni teknolojilerini tanıttığı etkinlik olan I/O bu sene online olarak düzenlenecek. Google I/O 2021, 18 Mayıs'ta başlayacak ve 20 Mayıs'a kadar devam edecek. Etkinliğe bu yıl herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

Google I/O 2021 Neler Tanıtılacak?

Pek çok yeni duyurunun etkinlikte yapılması bekleniyor. Etkinlikte Android 12'ye de yer verilmesi muhtemel gözüküyor. Şirket ve ürün haberlerini kapsayacak tüketici ve geliştirici temel notlarının yanı sıra, çok sayıda atölye çalışması, bana her şeyi sor oturumları, canlı Soru-Cevap oturumları ve Google'ın ekibiyle yeni ve yakında çıkacak donanım ve yazılım ürünleriyle ilgili etkileşimler olacak. Etkinliklerin tam programının bu ayın ilerleyen günlerinde paylaşılması bekleniyor.

Etkinlikte Google'ın donanım ürünü tanıtıp tanıtmayacağı henüz bilinmiyor. Ancak son zamanlarda, Pixel Buds A adlı yeni bir çift kablosuz kulaklık hakkındaki söylentiler etrafta dolaşıyor. Sızıntılarda görülen bir diğer merakla beklenen cihaz da Pixel 5a ve Google bunu I/O 2021'de resmi olarak açıklarsa şaşırmayacağız.

Burada yer alan bağlantıdan Google I/O 2021 etkinliğine ücretsiz olarak kayıt olabilirsiniz. Google I/O 2021 etkinliği hakkında detaylar geldikçe sizleri bilgilendireceğiz.

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Geçtiğimiz Yıl Etkinlik Yapılmamıştı

Koronavirüs salgının ilk çıktığı zamanlarda Google I/O 2020 etkinliği iptal edilmişti. Google sözcüsü, "Corona virüsü (COVID-19) hakkındaki endişeler nedeniyle, CDC, WHO ve diğer sağlık otoritelerinin sağlık rehberliği uyarınca fiziksel Google I/O etkinliğini iptal etmeye karar verdik.” açıklamasını yapmıştı.

Google da etkinliğe katılmayı planlayanlara şu açıklamayı yapmıştı: “Geliştiricilerimizin, çalışanlarımızın ve yerel topluluklarımızın sağlığı ve güvenliği konusundaki endişelerden dolayı ve yerel Körfez Bölgesi illeri için “karantina” uyarısınca ne yazık ki bu yıl hiçbir yerde I/O etkinliği düzenlemeyeceğiz. Şu anda hepimizin yapabileceği en önemli şey, hepimizin karşılaştığı yeni zorluklarla birlikte dikkatimizi insanlara yardımcı olmaya vermek."