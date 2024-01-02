Google Yeni Reklamında iPhone ile Dalga Geçiyor! (Video)

Google'ın iPhone ve Pixel arasındaki dostluğu konu alan son reklamı bir yılbaşı sabahı başlıyor ve iPhone'un reklamda akşamdan kalma olduğu belli oluyor.

Gerinen iPhone'a, yerde yatarken Pixel "Zor bir gece miydi iPhone?" diye soruyor. Pixel burada iPhone'un gece boyunca çok fazla grup fotoğrafı çektiğini ve "tonlarca insan" ile büyük bir partide olduğunu öğreniyor. iPhone bunun üstüne "Her fotoğrafta birileri gözlerini kırpıyor ya da başka tarafa bakıyor." diyor.

Pixel de aynı şeyi yaşadığını itiraf ettikten sonra iPhone, "Ama bende senin gibi en iyi çekim özelliği yok, bu yüzden herkesin en iyi çekimini tek bir karede birleştiremiyorum." diyerek yanıt veriyor. Sonuç olarak iPhone, fena olmayan bir görüntü elde edene kadar çok daha fazla fotoğraf çekmek zorunda kaldığını söylüyor.

Pixel de "Bırak ben senin yerine durumu düzelteyim." diyerek kontrolü ele alıyor. iPhone yerden kalkarak Pixel'e "Bunu yapay zekânızla yapabiliyor musunuz? Fotoğrafları sen çekmemiş olsan bile mi?" dedikten sonra Pixel "Kesinlikle." yanıtını verince iPhone afallıyor ve kendini yere atıyor. Çok geçmeden reklam sona eriyor.

Google'ın Olumlu Eleştiriler Alan Yeni Reklamı

63 saniye süren reklamın 30 saniyelik versiyonunu ya da tamamını bu hafta birçok sitenin reklamlarında görmeniz mümkün.

Aşina olmayanlar için bu özellik, bir grup çekimindeki yüzlerden birini veya daha fazlasını, grubun belirli bir üyesini kaşlarını çatmak yerine gülümserken veya gözleri kapalı yerine açık olarak gösterebilecek bir alternatifle değiştirmenize olanak tanıyor.

Reklam hem sohbette yer alan güldürü hem de ince dokunuşlarıyla şimdiden olumlu eleştiriler almış durumda.

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