iPhone Boyutları iPhone 16 Serisi ile Değişecek: İşte Yeni Boyutlar!
Apple, gelecek yıl iPhone 16 serisi ile birlikte iPhone boyutlarını değiştirecek. İşte yeni boyutlar ve detaylar!
Apple, 2020'de iPhone 12 modellerinin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone ekran boyutlarında önemli bir değişiklik yapmadı ancak bu durum 2024 yılında piyasaya sürülecek iPhone 16 serisiyle değişecek.
Ortaya çıkan yeni raporlara göre iPhone 16 Pro modelleri, mevcut iPhone 15 Pro modellerinden önemli ölçüde daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak.
Birden fazla kaynağa göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e kıyasla ekran boyutunda bir artışa sahip olacak ve sırasıyla yaklaşık 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında olacak. İddialara göre iPhone 16 Pro 6,27 inç (159,31 mm), iPhone 16 Pro Max ise 6,85 inç (174,06 mm) ekrana sahip olacak.
iPhone 16 Pro
|iPhone 16 Pro
|iPhone 15 Pro
|Kalınlık
|8.25 mm
|8.25 mm
|Yükseklik
|149,6 mm
|146,6 mm
|Genişlik
|71,45 mm
|70,60 mm
|Ekran
|6,3 inç (159,31 mm)
|6,1 inç (155,38 mm)
|Ağırlık
|194 gram
|187 gram
iPhone 16'nın Render Görüntüleri Paylaşıldı: Tasarımı Nasıl Olacak?
Uzun süredir merak içerisinde beklenen iPhone 16 tasarımı ile gündeme geldi. Önümüzdeki yılın sonuna doğru piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelinin render görüntüleri ortaya çıktı.
iPhone 16 Pro Max
|iPhone 16 Pro Max
|iPhone 15 Pro Max
|Kalınlık
|8.25 mm
|8.25 mm
|Yükseklik
|163.0 mm
|159,9 mm
|Genişlik
|77,58 mm
|76,70 mm
|Ekran
|6,9 inç (174,06 mm)
|6,7 inç (169,98 mm)
|Ağırlık
|225 gram
|221 gram
Ekran boyutundaki artışla birlikte iPhone'un gövde boyutları da artacak. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, öncekilerden biraz daha uzun olacak ve aynı zamanda biraz daha geniş olacak.
Cihazların daha büyük form faktörü Apple'a bileşenler için daha fazla iç alan sağlayacak. Örneğin iPhone 16 Pro modelleri daha büyük ve daha uzun ömürlü pillere sahip olabilir.
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus
iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için boyut değişikliği beklenmiyor ve her iki cihazın da iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile aynı boyutta olacağı düşünülüyor.
Fakat 2025 yılında iPhone 17 ve iPhone 17 Plus ile Apple'ın iki standart iPhone modeline daha büyük 6,27 ve 6,86 inç ekran boyutlarını getirmesi bekleniyor.
Apple iPhone 16 Serisi Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
iPhone 15 modelleri tanıtıldıktan sonra iPhone 16 serisinin özellikleri merak edilmeye başlandı. Peki, önümüzdeki yıl içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modelleri donanım konusunda neler sunacak? 12 Eylül 2023 tarihinde düzenlenen Wonderlust etkinliği sırasında
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