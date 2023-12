iPhone Boyutları iPhone 16 Serisi ile Değişecek: İşte Yeni Boyutlar!

Apple, 2020'de iPhone 12 modellerinin piyasaya sürülmesinden bu yana iPhone ekran boyutlarında önemli bir değişiklik yapmadı ancak bu durum 2024 yılında piyasaya sürülecek iPhone 16 serisiyle değişecek.

Ortaya çıkan yeni raporlara göre iPhone 16 Pro modelleri, mevcut iPhone 15 Pro modellerinden önemli ölçüde daha büyük ekran boyutlarına sahip olacak.

Birden fazla kaynağa göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'e kıyasla ekran boyutunda bir artışa sahip olacak ve sırasıyla yaklaşık 6,3 inç ve 6,9 inç boyutlarında olacak. İddialara göre iPhone 16 Pro 6,27 inç (159,31 mm), iPhone 16 Pro Max ise 6,85 inç (174,06 mm) ekrana sahip olacak.

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro iPhone 15 Pro Kalınlık 8.25 mm 8.25 mm Yükseklik 149,6 mm 146,6 mm Genişlik 71,45 mm 70,60 mm Ekran 6,3 inç (159,31 mm) 6,1 inç (155,38 mm) Ağırlık 194 gram 187 gram

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max iPhone 15 Pro Max Kalınlık 8.25 mm 8.25 mm Yükseklik 163.0 mm 159,9 mm Genişlik 77,58 mm 76,70 mm Ekran 6,9 inç (174,06 mm) 6,7 inç (169,98 mm) Ağırlık 225 gram 221 gram

Ekran boyutundaki artışla birlikte iPhone'un gövde boyutları da artacak. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, öncekilerden biraz daha uzun olacak ve aynı zamanda biraz daha geniş olacak.

Cihazların daha büyük form faktörü Apple'a bileşenler için daha fazla iç alan sağlayacak. Örneğin iPhone 16 Pro modelleri daha büyük ve daha uzun ömürlü pillere sahip olabilir.

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus

iPhone 16 ve iPhone 16 Plus için boyut değişikliği beklenmiyor ve her iki cihazın da iPhone 15 ve iPhone 15 Plus ile aynı boyutta olacağı düşünülüyor.

Fakat 2025 yılında iPhone 17 ve iPhone 17 Plus ile Apple'ın iki standart iPhone modeline daha büyük 6,27 ve 6,86 inç ekran boyutlarını getirmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.