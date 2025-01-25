Google'da Bir İşletmeye Sahte Yorum Yazanlar İki Kere Düşünsün... Cezalar Yolda

Google, İngiltere Rekabet ve Piyasalar Kurumu'nun (CMA) yönlendirmesiyle ülkedeki işletmelere yapılan sahte yorumları önlemek adına önemli düzenlemelere imza atıyor.

CMA'dan gelen açıklamaya göre Google, sahte yorumları daha hızlı tespit etmek, kaldırmak ve bu tür faaliyetlerden fayda sağlayan işletmelere karşı yaptırımlar uygulamak için süreçlerini geliştirecek.

Yaptırımlar En Katı Şekilde Uygulanacak

Sahte yorum yazan kişilerin yorumlarının silinmesi ve yeni yorum yapmalarının engellenmesini kapsayan önlemlerin geneli şöyle:

Sahte yorumlarla yıldız derecelerini artıran işletmelerin profillerine uyarı işaretleri koyulacak ve tekrar eden ihlallerde yorum işlevleri tamamen devre dışı bırakılacak.

Tekrarı halinde 6 ay veya daha uzun bir süre için kullanıcının yaptığı bütün yorumlar silinecek. Ek olarak tüketiciler, sahte bir yoruma denk geldiği zaman dilerse bu yorumları bildirebilecekler. Raporlama mekanizması hayata geçtiğinde, teşvik karşılığında yapılan yalan yanlış yorumlar daha kolay tespit edilecek.

CMA Olayın En Sıkı Takipçisi

Google, bu düzenlemelere uyduğunu kanıtlamak amacıyla önümüzdeki 3 yıl boyunca CMA'ya düzenli olarak rapor sunacak. CMA, sahte yorumlar nedeniyle tüketici yasalarının ihlal edilmesi durumunda şirketlere, küresel cirolarının %10'una kadar para cezası kesebilecek.

Bu denli katı önlemlerin alınma sebebi ise İngiltere'deki tüketicilerin %89'luk bölümü bir ürün satın alırken sadece müşteri yorumlarını baz alıyor. Sahte yorumlar sebebiyle yaklaşık 23 milyar sterlin harcaması olumsuz yönde etkilendi. Google da tüketicilerin sarsılan güvenini artırmak istiyor.

CMA hâlihazırda Amazon'a yönelik benzer bir soruşturma yürütüyor. Yakın dönemde konuya ilişkin güncellemeler yapılacak.