Google, İsrail'i Protesto Eden Çalışanlarını İşten Çıkardı!

Google, İsrail hükümetiyle yaptığı "Project Nimbus" bulut bilişim sözleşmesine karşı protestolara katılan 28 çalışanını işten çıkardı. Bu işten çıkarma İsrail'in protesto edilmesi sonrasında atılan ilk adım değil.

Google, Nimbus Projesini Protesto Edenlere Savaş Açtı

16 Nisan'da dokuz çalışan tutuklanıp açığa alınırken, geçen ayda işten çıkarmalar gerçekleştirildi. İşten atılanların bazıları Google Cloud CEO'su Thomas Kurian'ın ofisinden zorla uzaklaştırılrken, Google'ın küresel güvenlikten sorumlu başkanı Chris Rackow şirketin bu tür olaylara "tolerans göstermeyeceğini" dile getirdi.

Çalışanlara yazılan mektupta "Politikalarımızı ihlal eden davranışları görmezden geleceğimizi düşünen az sayıdaki kişiden biriyseniz, tekrar düşünün!" ifadesine yer verilirken, iş akdinin feshi de dahil olmak üzere karşı önlemler alınmaya devam edileceği vurgulandı.

Protestoları organize eden gruptaki işçiler ise bu işten çıkarmaları "açık bir misilleme eylemi" olarak nitelendiriyor.