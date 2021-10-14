Google Kullanıcıları Artık Karbon Ayak İzini Takip Edebilecek

Google karbon ayak izinizi ölçmenize izin verecek. Google LLC, son birkaç yıldır sürdürülebilirlik çabaları konusunda oldukça sesini yükseltiyor ve çevredeki en yeşil bulut veri merkezlerinden bazılarını işlettiği biliniyor.

Google Cloud, bulut bilişim hizmetleri paketine daha fazla sürdürülebilirlik özelliği eklemek amacıyla yeni bir elektrik izleme ürününü piyasaya sürüyor ve uydu görüntüleri yazılımına erişimi genişletiyor.

Google karbon ayak izi raporu sunmaya başladı

Duyurular, şirketin yıllık müşteri konferansı Google Cloud Next'te yapılan birkaç yenilik arasında yer alıyor: "Karbon Ayak İzi", Google Cloud platformunu kullanırken her bir müşterinin (yani şirketin) ne kadar elektrik harcadığını ölçerek karbon emisyonlarını izleyen yeni bir üründür.

Resmi bir blog gönderisine göre, ürünün amacı şirketlere çalışanlarına, yönetim kurullarına ve müşterilerine iklim hedeflerine karşı ilerlemelerini göstermek için veri sağlamak.

Ürün ayrıca müşterilerin bulutta elektrik tüketen gözetimsiz veya boşta kalan projeleri olduğunda işaretleyecek. (Google Fotoğraflar'ın yinelenen fotoğrafları algılamasına ve yerden tasarruf etmek için bunları silmenizi önermesine benzer şekilde çalışacak.)

İlginç bir şekilde Google Cloud müşterileri de Google Earth Engine'e bir miktar erişim kazanıyor.

Google'ın mantığı, uydu görüntü yazılımının şirketlerin "aşırı hava olayları veya insan kaynaklı faaliyetler nedeniyle Dünya yüzeyindeki değişiklikleri izlemesine, izlemesine ve tahmin etmesine" ve sonuç olarak operasyon maliyetlerinden tasarruf etmelerine, riskleri azaltmalarına ve daha iyi yönetmelerine ve iklim değişikliği tehditlerine karşı daha dirençli hale yardımcı olmayı hedefliyor.

Geçen hafta Google, arama motorunda sürdürülebilirlik odaklı bir dizi güncelleme yayınladı.

Yeni özellikler arasında Google Flights listelerindeki uçuşlara CO2 emisyonu etiketleri eklenmesi, otel arama aracına bir otelin eko-sertifikalı olup olmadığını gösteren rozetler eklenmesi ve insanlar iklim hakkında bilgi aramak için Google'ı kullandığında sonuçlar sayfasını iyileştirmeye yönelik bir plan yer alıyordu.

Google'ın Fidye Yazılımı Analizi

Google tarafından gerçekleştirilen küresel fidye yazılımı analizi ile ilgili yapılan tespitler internet kullanıcıları ile paylaşıldı. Şirketin raporuna göre bu tür yazılımlar ile ilgili en çok örnek gönderen ülke İsrail oldu.