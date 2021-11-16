Google Katlanabilir Telefon Projesini İptal Etti

Son dönemlerdeki sızıntılar ve raporlar, Google tarafından geliştirilmekte olan katlanabilir telefon modeline yönelik bazı detayları ortaya koysa da, şirket bu projeden vazgeçmiş gibi gözüküyor. Peki şirketin aldığı bu kararın ardında hangi sebepler yatıyor?

Google Katlanabilir Telefon Projesini Neden İptal Etti?

Display Supply Chain Consultants'tan Ross Young tarafından yapılan açıklamaya göre Google, Pixel Fold için gerekli olan parça siparişlerini iptal etti. Görünüşe göre Google, satışa sunmaya hazırladığı modelle, ilk katlanabilir telefon modelini 2019 yılında piyasaya sunan Samsung karşısında başarılı olamayabileceğini düşünüyor.

Projenin iptalindeki en önemli nedenlerden birisi rekabet gücü olsa da, maliyeti de es geçmemek gerekiyor. Samsung katlanabilir telefonundaki parçaların büyük bir çoğunluğunu kendisi üretiyor ve Google gibi yeni oyuncular için katlanabilir telefon sektörü, pek de karlı bir alan olmayabilir.

Tabii ki Google'ın projeyi tamamen sonlandırmasını beklemek doğru olmayacaktır ancak şirket, rekabet gücünün daha iyi olduğuna inandığı bir model üretene dek planlarını bir süre daha askıya alacak gibi gözüküyor. Sızıntılar yeni bir modeli en erken 2022 yılının ikinci yarısında alabileceğimizi işaret ediyor.

Pixel 6 Parmak İzi Sensörü Şikayetleri ile Geldi

Twitter üzerinden şikayetini dile getiren ianxcom1 isimli kullanıcı, "Yeni Pixel 6'mı seviyorum ancak parmak izi sensörü deneyimimi mahvediyor. Çoğu zaman şifremi girmeden önce sensöre 6 ya da 7 kez dokunuyorum..." ifadelerini kullandı. Google, kullanıcıya yanıt vererek bu sorun hakkındaki bazı detaylara değindi:

"Sorun için üzgünüz. Pixel 6'nın parmak izi sensörü gelişmiş güvenlik algoritmaları kullanır. Bazı durumlarda bu ek korumaların doğrulanması daha uzun sürebilir ya da sensörle daha doğrudan temas gerektirebilir. Sorun giderme adımlarını deneyebilirsiniz."

Kullandığınız akıllı telefondaki parmak izi sensörünün stabil şekilde çalışmamasının ardında pek çok neden yatıyor olabilir. Öncelikli olarak parmağınızın ve parmak izi sensörünün (dolayısı ile ekranınızın) temiz olduğundan emin olun. Ayrıca bazı durumlarda baskı seviyesini artırmanız gerekebilir. Yani parmak izi sensörüne daha sert şekilde dokunun.

Bazı durumlarda sorun kullandığınız ekran koruyucusundan kaynaklanıyor olabilir. Bunu anlamanın en pratik yolu ekran koruyucusunu çıkarmak olacaktır ancak yeni bir ekran koruyucusu için masraf yapmanız gerekecek. Eğer sorun çözüldüyse, mevcut koruyucunuzdan başkasını tercih etmelisiniz.

Olası senaryolardan birisi de parmak izi sensöründeki fiziksel ya da yazılımsal sorunlar olabilir. Yazılımsal sorunların bir kısmı telefonu yeniden başlatarak, bir kısmı format atarak, bir kısmı da yazılım güncellemeleri ile düzelebilir. Fiziksel sorunlar için en yakın teknik servis ile iletişim kurmalısınız.