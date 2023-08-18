Google Keep Yakında Çok Daha Kullanışlı Hale Gelecek!

Google Keep kullanıcıları için sevindirici bir gelişme yaşanıyor. Popüler not alma uygulaması Google Keep'e 'Sürüm Geçmişi' özelliği ekleniyor.

Sürüm Geçmişi ile Daha Kontrollü Not Yönetimi Yapılabilecek

Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, notlarında yaptıkları değişikliklerin sürüm geçmişini görüntüleyebilecekler. Kullanıcılar artık bir not üzerinde yaptıkları değişiklikleri geri alabilir ve önceki versiyonlara dönerek notlarını daha etkili bir şekilde yönetebilirler.

Google Keep'in Sürüm Geçmişi özelliği, kullanıcıların işbirliği yaparken veya notlarını düzenlerken daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor. Özellikle grup çalışmalarında veya uzun süreli projelerde, notlardaki değişikliklerin geri alınabilmesi ve eski sürümlere dönülebilmesi oldukça faydalı olacak.

Sürüm Geçmişi özelliği, Google'ın kullanıcı odaklı yaklaşımının bir sonucu olarak geliştirildi. Kullanıcıların geri bildirimleri ve ihtiyaçları doğrultusunda eklenen bu özellik, Google Keep'i daha da güçlü bir not alma aracı haline getiriyor.

Google Keep'in Sürüm Geçmişi özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağına dair henüz resmi bir tarih belirtilmemiş olsa da, güncellemenin yakın zamanda gelmesi bekleniyor. Bu yeni özellik, Google Keep kullanıcılarının notlarını daha etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak.