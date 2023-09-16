Google Kullanıcıların Konumlarını Takip Etmeye Devam Ediyor: Şirkete Dev Bir Ceza Daha!

Google, kullanıcıların konumlarını bilgileri olmadan izlediği iddialarına artık son vermek adına Kaliforniya eyaletine 93 milyon dolar ödemeyi kabul etti.

Önerilen anlaşmanın şartlarına göre Google, kullanıcılar hakkında topladığı konum verileri hakkında da artık daha fazla bilgi vermek zorunda.

Kaliforniya Eyaleti Google'ı 93 Milyon Dolar Cezaya Çarptırdı

Anlaşma, Kaliforniya Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen ve Google'ın kullanıcıları, gerçekte izlendikleri hâlde izlenmediklerini düşünmeleri için kandırdığını tespit eden "çok yıllı" bir soruşturmanın ardından geldi. Şikayete göre Google, uygulama ve hizmetlerindeki "Konum Geçmişi" ayarını devre dışı bıraksalar bile kullanıcıların konum verilerini toplamaya ve saklamaya devam ederek şirketin bu bilgileri kişiselleştirilmiş reklamlar için kullanmasına izin verdi.

Şirket sözcüsü José Castañeda, The Verge'e yaptığı açıklamada iddiaların "yıllar önce değiştirdikleri eski ürün politikalarına dayandığını" söyledi. Kaliforniya yetkilileri Google'ın artık kullanıcılar hakkında topladığı konum verilerinin reklam kişiselleştirmesi için kullanılabileceğini açıklamasını, konum takibi hakkında daha fazla şeffaflık sağlamasını ve web sitesinde topladığı veriler hakkında ayrıntılı bilgi sunması gerektiğini belirtti.

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Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta yaptığı açıklamada, "Soruşturmamız, Google'ın kullanıcılarına bir kez iptal ettiklerinde artık konumlarını takip etmeyeceğini söylemesine rağmen tam tersini yaptığını ve ticari kazançları için kullanıcılarının hareketlerini izlemeye devam ettiğini ortaya çıkardı." dedi.

Kaliforniya, konum izleme özelliği nedeniyle Google'a dava açan pek çok eyaletten biri. Google geçen yıl Arizona'nın konum izleme davasını çözmek için 85 milyon dolar ödedikten sonra, aralarında Oregon, New York ve Florida'nın da bulunduğu 40 eyaletten gelen benzer davaları çözmek için 392 milyon dolar daha ödemişti.

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