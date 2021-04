Google Mars Helikopteri Ingenuity'nin Başarısını Kendi Stiliyle Kutladı!

NASA'nın Mars helikopteri Ingenuity dün ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Helikopterin Kızıl Gezegen'deki ilk uçuşu sosyal medyada gündem olduktan sonra dünyadan tebrik sesleri yükselmeye başladı. Google da bu uçuşu takdir etmek için kendi stili ile kutlama yaptı.

Google arama motorunu kullanarak "Ingenuity" kelimesini arattığınızda sağ tarafta yer alan bilgi panelindeki helikopterine tıklarsanız arama motorunun alt kısmında Mars'ın yüzeyi beliriyor ve sorgu sayfasının genelini kahverengi tonlar sarıyor. Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars'ta ilk uçuşunu başarılı bir şekilde gerçekleştiren uzay aracı ise ekranın ortasında uçmaya başlıyor.

NASA'nın Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'nda (JPL) Ingenuity Proje Yöneticisi MiMi Aung, "İnsanlara başka bir gezegende rotorlu uçakla uçtuğumuzu söyleyebiliriz. Mars'taki 'Wright Kardeşler Anısı' hakkında çok uzun bir zamandan beri konuşuyoruz ve işte gerçekleşti" sözlerini kullandı.

Ingenuity 117 seneden daha uzun bir süre önce Kuzey Karolina'da uçan Flyer 1'in kanatlarındaki küçük bir kumaş parçasını taşıyor. Bu, 1903 yılında dünyada ilk kontrollü uçuşu gerçekleştiren Willbur ve Orville Wright kardeşlere yapılmış bir gönderme olarak biliniyor.

Ingenuity'nin yer aldığı görüntü, uzay aracının test uçuşunda yaklaşık 3 metre yükseldiğini, havada süzülüp tekrar aşağı indiğini gösteriyor. Kalkıştan inişe kadar geçen süre ise neredeyse 40 saniye sürüyor. Bu, Ingenuity'nin yaklaşık 40 saniye boyunca uçmayı başardığı anlamına geliyor.

