Android Telefonlar İçin Mesajlaşmada Yeni Bir Dönem Başlıyor!

Günümüzde pek çok sosyal medya platformu, bünyesinde sunduğu mesajlaşma bölümünde kullanıcıların yanlış bir mesaj gönderdiğinde geri alma veya düzenleme gibi hayat kurtaran özelliklere ev sahipliği yapıyor. Bu özellikler, iOS 16 ile birlikte Apple tarafından iMessage'a da gelmiş ancak Google şimdiye kadar Android cihazlar için herhangi bir hamlede bulunmaştı.

Ancak gelen son haberlere göre Android kullanıcıları da yanlışlıkla gönderdiği veya hatalı olan mesajlar için endişelenmeyecek. Zira Google'ın çok yakında mesajlaşma uygulaması için mesaj düzenleme ve geri alma özelliklerini test ettiği öne sürülüyor.

Google Mesajlar, Mesaj Düzenleme ve Geri Alma Özelliklerine Kavuşuyor

Android cihazlarda varsayılan olarak ayarlanabilen ünlü mesajla uygulaması Google Mesajlar, yakında alacağı Universal Profile 2.7 isimli yeni bir güncelleme ile iOS tarafında uzun bir süredir kullanılan mesajları düzenleme ve geri alma özelliklerine kavuşacak. Dileyen kullanıcılar, hatalı veya yanlış bir şekilde gönderdiği mesajları silebilecek veya düzenleyip tekrardan gönderebilecek.

Yeni güncelleme bu özelliklerinin yanı sıra iOS ve Android cihazlar arasında gerçekleştirilen mesajlaşmaların optimize edilmesini sağlayacak. Bu sayede iOS üzerinden Android cihazlarına gönderilen mesajlar zamanında alıcıya ulaşacak ve mesajların gönderiminde oluşan karışıklıklar artık yaşanmayacak.

Yeni güncellemenin kademeli bir şekilde kullanıcılara gelmesi bekleniyor. Google, bunun gibi yeni özelliklerle Android kullanıcılara iOS'un iMessage'ına yakın bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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