Google Mesajlar'a Instagram Benzeri Yeni Bir Özellik Geliyor!

Google Mesajlar'ın yeni bir özellik üzerine çalıştığı bildirildi. Kullanıcıların sohbet esnasında etkileşimini artırmak adına önemli bir güncelleme alması üzerine çalışılıyor.

Yeni gelecek olan özelliğin popüler sosyal medya platformu Instagram'daki özelliğe benzerliği dikkat çekiyor. Kullanıcılar, mesajlara iki kere dokunduğu zaman emoji ile tepkiler verebilecek.

Google Mesajlara Emoji Özelliği Geliyor

Beta sürümünde test aşamasında olan özellik ile birlikte Google Mesajlar'da tepki vermek kolaylaşacak. Mesaja uzun süre basılı tutmak yerine çift tıklama ile emoji seçimi yapılarak tepki verilebilecek.

Çift dokunma hareketinin nasıl uygulanacağına yönelik net bilgiler henüz gelmemekle birlikte, çift dokunma sonrasında kullanıcıların istedikleri emojiyi seçmesi gerektiği tahminler arasında yer alıyor.

Instagram'da çift dokunma ile sadece kalp emojisinin gönderilmesi Google Mesajlar'da da aynı şekilde mi karşılık bulacak bilinmiyor. Ancak yüksek ihtimalle kullanıcılar varsayılan bir tepki ekleyerek bu kısmı özelleştirebilecek.

Şirketin Instagram'dan esinlenerek getirmeye düşündüğü bu özellik, mesajlaşma uygulamalarının işlevsilliğini artırıyor. Google da kullanıcı etkişimini optimize etmek için bu özelliği denediği en güçlü tahminler arasında yer alıyor.