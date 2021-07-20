Google'dan Ne İzlemeliyim Sorusunu Rafa Kaldıracak Özellik!

Dünyanın en büyük arama motoru Google, kullanıcılarının karşısına ne izlemeliyim sorusunu tarihe karıştıracak bir özellik ile çıktı. Son zamanlarda izleyecek bir film ya da dizi bulamıyorsanız ve yeni önerilere hiç olmadığı kadar açıksanız arama motorunun size yardım etmesini sağlayabilirsiniz.

Ne İzlemeliyim Sorusu Artık Google'a Soruluyor

Google, arama motorunun masaüstü sürümünde sinema meraklılarını cezbedecek ve onlara zamandan tasarruf ettirecek birçok kısa yol sunuyor. Bunlara örnek olarak vizyon tarihi yaklaşan bir filmin ne zaman çıkacağını direkt göstermek verilebilir.

Şirket, eğlence ile ilgili arama sorgularını daha kapsamlı hale getirmek için arama sorgusunu gerçekleştirenlere daha iyi bir kullanıcı arayüzü sunma yönünde kararlı adımlar atıyor. Arama motorunun son attığı adım ise kullanıcıların film ve dizi arayışına son vermek oldu.

İçerik tüketiminin eskisinden milyonlarca kat daha hızlı gerçekleştiği bugünlerde yeni bir yapım bulmak da zorlaştı. Kullanıcıların önünde artık o kadar çok seçenek var ki herhangi bir film veya diziyi izlemeden önce o film ya da dizinin izlemeye değer olup olmadığının sorusunu araştırıyor. Bununla beraber kullanıcıların önünde çok fazla seçeneğin olması da onların doğrudan seçim yapma şansını yok ediyor.

İnternet kullanıcılarının büyük bir kısmının birincil tercihi olan Google da kullanıcılara daha fazla zaman kaybettirmemek adına soruna yeni bir çözüm getirdi. Google'ı kullanarak sık sık "X filmi izlenir mi?" veya "Harcanan zamana değen filmler" gibi aramalar yapıyorsanız arama sorgunuzu değiştirmenin vakti geldi.

Arama motoru artık "ne izlemeli" sorgusunu gerçekleştirenlere özel olarak film ve dizi önerisinde bulunuyor. Gösterilen sonuçlar yeni, dram, aksiyon, Netflix, gerilim, komedi, gizem, bilim kurgu, suç, korku, romantizm, savaş, Prime Video, The CW ve benzeri filtreler kullanarak daraltılabiliyor. Örneğin "Netflix" filtresi kullanıldığında gösterilen sonuçlardan bazıları şunlar:

Lucifer

Riverdale

Fear Street Part Three: 1666

After

Daybreak

Last Summer

İmleç filmlerin üzerine getirildiğinde filmin uzunluğu, çıkış tarihi gibi bilgiler görüntülenebiliyor. Ayrıca "trailer" butonuna tıklayarak filmin fragmanını da izleyebilirsiniz ancak bu buton bütün filmlerde yer almıyor. "watch options" seçeneğini kullanarak filmi izleyebileceğiniz yerleri öğrenebilirsiniz.