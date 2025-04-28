Google, Yeni Özelliğiyle eSIM Sahiplerinin Hayatını Kolaylaştıracak!

Bildiğiniz üzere günümüzde pek çok akıllı telefon, fiziksel SIM kartlara alternatif olarak yeni bir teknoloji olan eSIM desteği de sunuyor. Öte yandan eSIM kullanıcıları, hala telefonlarını değiştirdiklerinde bu dijital kartlar üzerinden veri aktarımında zaman zaman güçlük çekebiliyor. Gelen son haberlere göre Google bu sorunu çözmek için harekete geçmiş durumda.

Son dönemde bulut yedekleme hizmetlerinde büyük bir ilerleme kaydeden Google, bir süredir Google One için eSIM sahiplerini sevindirecek bir özellik üzerinde çalışıyor. Aktarılanlara göre eSIM sahipleri yeni özellikle birlikte verilerini platformda yedekleyip daha sonrasında geri yükleyebilecek. Detaylar haberde.

Google One Artık eSIM Verilerini de Yedekleyecek

Google Play Hizmetleri’nin son beta sürümünde keşfedilen yeni detaylar, kullanıcıların çok yakında eSIM verilerini Google hesabı üzerinden yedekleyebileceğini gösteriyor. Google One'da test edilen yeni özellikle birlikte platformda; kişiler, arama geçmişi, cihaz ayarları gibi bilgilerin yanında eSIM verileri de yedeklenip geri yüklenebilecek.

Bu sayede, eski cihazın çalışmadığı veya iki telefonun aynı anda erişilebilir olmadığı durumlarda eSIM verilerini yeni cihaza aktarmak çok daha kolay hale gelecek. Google cephesinden, söz konusu özelliğin tüm kullanıcılara tam olarak ne zaman sunulacağına dair henüz net bir açıklama yok.

Peki siz Google One'ın yeni eSIM özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...