Kimse Beklemiyordu! Google Pixel 10 Reklam Çekimlerinde Yakalandı

Yazılımdan bulut teknolojilerine, yapay zekadan donanıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Google, merakla beklenen Pixel 10 akıllı telefon serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dört farklı modelden oluşacağı iddia edilen bu yeni seri için geri sayım başladı. Son olarak söz konusu yeni telefonlar, reklam filmi çekimi sırasında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Google Pixel 10 Tasarımı Ortaya Çıktı

Dün @MarksGonePublic adlı bir X kullanıcısı, Kanada’nın Vancouver kentinde Pixel 10’un tanıtım filmi çekimlerinin yapıldığını fark etti ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım sayesinde telefonun arka yüzü ilk kez net biçimde görüntülendi.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75 — Mark Teasdale ★ (@MarksGonePublic) May 23, 2025

Paylaşılan görsellere baktığımızda Pixel 10’un tasarım açısından Pixel 9 serisine kıyasla büyük bir değişiklik sunmayacağı açıkça görülüyor. Ayrıca telefonun siyah (obsidyen) renk seçeneği göze çarpıyor. Reklam çekimleri sırasında özellikle kameraya yoğunlaşıldığı da belli. Bu da Pixel 10 serisinin öne çıkan yeniliğinin kamera tarafında olacağına işaret ediyor. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Beklenen standart Pixel 10 özellikleri şu şekilde sıralandı;

İşlemci: Google Tensor G5 (3nm, TSMC)

RAM: 12 GB LPDDR5X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 4.0 (microSD yok)

Arka Kameralar: 50 MP ana kamera (Samsung GN8) 13 MP ultra geniş açı (Sony IMX712) 11 MP telefoto (5x optik zoom, Samsung 3J1)

Ön Kamera: 11 MP

Batarya: 4700 mAh, 27W hızlı şarj, kablosuz şarj desteği

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Google Pixel 10 serisinden beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım.