Kimse Beklemiyordu! Google Pixel 10 Reklam Çekimlerinde Yakalandı

Yazılımdan bulut teknolojilerine, yapay zekadan donanıma kadar birçok alanda faaliyet gösteren Google, merakla beklenen Pixel 10 akıllı telefon serisiyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Dört farklı modelden oluşacağı iddia edilen bu yeni seri için geri sayım başladı. Son olarak söz konusu yeni telefonlar, reklam filmi çekimi sırasında ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Dün @MarksGonePublic adlı bir X kullanıcısı, Kanada’nın Vancouver kentinde Pixel 10’un tanıtım filmi çekimlerinin yapıldığını fark etti ve bunu sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören bu paylaşım sayesinde telefonun arka yüzü ilk kez net biçimde görüntülendi.

🎬 Just out for a walk…

stumbled onto a full-on commercial shoot for the Google Pixel 10 📱

They had a macro probe lens, a Panavision rig, and 20+ crew members…

to film someone holding a phone 😂

If the Pixel camera’s so good, why not just use it? 👀 #BTS #Vancouver pic.twitter.com/muDluZfK75