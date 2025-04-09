Google Pixel 10 Fiyatları Sızdırıldı: İşte Yeni Telefonlar!

Ağustos ayında yeni telefonları ile karşımıza çıkacak olan Google'ın katlanabilir telefonu Pixel 10 Pro Fold'un sızdırılan detaylarını geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaşmıştık. Hem bu katlanabilir seçeneğin hem de standart modellerin fiyatları hakkında önemli bir iddia ortaya atıldı.

Google Pixel 10 Serisi Ağustos Ayında Tanıtılacak!

Katlanabilir telefonlardaki yüksek fiyat etiketini yavaşça ortadan kaldırmak isteyen Google, Pixel 10 Pro Fold modelini 1600 dolar fiyat etiketi ile satışa sunacak. Bunu hali hazırda piyasada olan Pixel 9 Pro Fold'un 1800 dolarlık fiyat etiketi ile kıyasladığımızda 200 dolarlık bir indirim yapıldığını görüyoruz.

2027 yılında piyasaya sürülecek olan Pixel 12 Pro Fold'un ise 1500 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Tabii bu uzun süreçte nelerin değişeceğini bilemeyiz ancak katlanabilir telefonların 1000 dolar seviyelerine yaklaşması uzun bir zaman alacak.

Google Pixel 10 ve Pixel 10 Pro XL modellerinin ise hali hazırda piyasada olan seçeneklere kıyasla 100 dolar pahalı olması bekleniyor. Bu kapsamda Pixel 10 fiyatı 800 dolar, Pixel 10 Pro XL ise 1200 dolardan başlayacak.