Google Pixel 10a Tasarımı Sızdırıldı: İşte Özellikleri!

Google, Pixel 10 ailesinin büyük kısmını Ağustos ayında tanıtmış olsa da kullanıcıların beklediği bir model daha var. Serinin en uygun fiyatlı üyesi ünvanını elde edecek olan Google Pixel 10a henüz resmi olarak tanıtılmadı.

Pixel 10a'nın yıl sonuna kadar tanıtılması bekleniyordu. Ancak CAD tabanlı render görüntülerini sızdıran bir kaynak cihazın 2026 başına ertelendiğini iddia ediyor. Yerini alacağı Pixel 9a modeli Mart ayında tanıtılmıştı bu kapsamda cihazın her türlü daha erken tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Google Pixel 10a Tasarımı Nasıl Olacak?

Tanıtım tarihini bir kenara bırakıp tasarıma odaklandığımızda Pixel 10a'nın Pixel 9a ile neredeyse tamamen aynı olduğunu görüyoruz. Plastik arka kısımda iki kamera yer verilirken ekran çerçeveleri hala oldukça kalın.

Google ses açma/kapama düğmesini güç düğmesinin altında tutmakta ısrar ediyor, bu da güç düğmesine baş parmağınızla erişmenizi zorlaştırıyor. Ekran boyutunun Pixel 9a ile benzer şekilde 6.3 inç, cihazın genel ölçülerinin ise 153.9 x 72.9 x 9 mm olması bekleniyor.

Yani çok az daha kısa, daha dar ve biraz daha kalın olacak. İlginç bir şekilde Pixel 10a'nın maliyetleri düşürmek adına Google’ın en yeni ve en güçlü işlemcisi Tensor G5 yerine Tensor G4 ile gelebileceği iddia ediliyor.

Pixel 9a ile benzer şekilde 499 dolar başlangıç fiyatına ve 128 GB depolama alanına sahip olması beklenen telefon diğer Pixel modeller ile benzer şekilde 7 yıl yazılım desteği ile gelecek.