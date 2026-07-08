Çok Güçlü İşlemcili Pixel 11 Pro Yolda! OLED Ekran ve 16 GB RAM'i Var

Google tarafından yapılan duyuru ile birlikte Pixel 11 Pro'nun tanıtım tarihi belli oldu. Çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan telefon çok yakında tanıtılacak. 16 GB RAM'e sahip cihaz ayrıca yüksek çözünürlüklü OLED ekran ile birlikte gelecek.

Google Pixel 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Google Pixel 11 Pro, 12 Ağustos 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. OLED ekran, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Pixel 11 Pro, geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılmıştı.

Google Pixel 11 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Google'ın akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. Pixel 11 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Google Pixel 11 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Google Pixel 10 Pro için 999 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu güncel kur ile birlikte 46 bin 810 TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 90 bin TL civarı olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadı. Dolayısıyla telefon farklı fiyat ile satışa sunulabilir.

Google Pixel 11 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Pixel 11 Pro'nun ekranı 6,3 inç büyüklüğünde olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 1280 x 2856 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2.450 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz bir şekilde görülebilmesini sağlıyor. Yani telefon dışarıda bile rahatça kullanılabilecek.

Hz şeklinde Hertz, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin sosyal medya uygulamalarında kaydırma yaparken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli bir değerdir.

OLED ise çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam siyah olarak gösteriyor. Böylece karanlık sahnelerde grileşme sorunu olmuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Google Pixel 10 Pro'da 6,3 inç ekran boyutu, 1280 x 2856 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 3.300 nit parlaklık tercih edilmişti.

Google Pixel 11 Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

Google'ın yeni amiral gemisi modeli 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Pixel 10 Pro'da 4.870 mAh batarya kapasitesi ve 30W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, önceki modelden daha uzun bir pil ömrü sunacaktır.

Google Pixel 11 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,3 inç

6,3 inç Ekran Çözünürlüğü: 1280 x 2856 piksel

1280 x 2856 piksel Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Parlaklığı: 2.450 nit

2.450 nit Ekran Koruma Teknolojisi: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Tensor G6

Tensor G6 RAM: 16 GB

16 GB Depolama: 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB

128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 50 MP

50 MP Telefoto Kamera: 48 MP

48 MP Batarya: 5.000 mAh

5.000 mAh Hızlı Şarj: 45W

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Pixel 11 Pro'nun işlemcisi de dikkatimi çekti. Cihazın Genshin Impact gibi yoğun efektlere sahip mobil oyunları bile kasma sorunu olmadan çalıştırabileceğini belirteyim.