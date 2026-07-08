Şarjı İki Haftadan Uzun Süre Giden Akıllı Saat Tanıtıldı

Haylou, günlük kullanım için uygun yeni bir akıllı saat tanıttı. İdeal bir pil ömrü ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan Haylou Watch Hyper adlı model, 100'ü aşkın spor modu, temel sağlık özellikleri ve dahasını içeriyor. Siyah ve gümüş olmak üzere toplamda iki renk seçeneği ile sunuluyor.

Haylou Watch Hyper'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 1.97 inç

1.97 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Batarya Kapasitesi: 390 mAh

390 mAh Pil Ömrü: Standart kullanımda 18 güne kadar, GPS sürekli açık olduğunda ise 24 saat

Standart kullanımda 18 güne kadar, GPS sürekli açık olduğunda ise 24 saat GPS Sistemi: L1 + L5 çift bantlı GPS sistemi

L1 + L5 çift bantlı GPS sistemi Çevrim Dışı Harita Desteği: Mevcut

Mevcut Sağlık Ölçümleri: Kalp atış hızı takibi, stres ve kandaki oksijen ölçümü

Kalp atış hızı takibi, stres ve kandaki oksijen ölçümü Spor Modları: 170'ten fazla spor modu ve otomatik antrenman tanımlama

170'ten fazla spor modu ve otomatik antrenman tanımlama Dayanıklılık: 5 ATM suya dayanıklılık

5 ATM suya dayanıklılık Renk Seçenekleri: Siyah ve gümüş

Haylou Watch Hyper'ın Nasıl Ekran Özellikleri Var?

Haylou Watch Hyper, 1,97 inçlik bir AMOLED ekrana sahip. Ekran teknolojisi sayesinde daha canlı renkler ve derin siyahlar elde edebiliyorsunuz. Parlaklık seviyesi, otomatik olarak ayarlanıyor. İç mekânlarda yüksek parlaklık değerine ihtiyacınız olmadığı için parlaklık daha düşük oluyor ve bu da pil ömründen tasarruf edilmesini sağlıyor. Güneşli havada ise daha yüksek parlaklık değeri sunuyor. Böylece ekranı görmekte de herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz.

Haylou Watch Hyper'ın Pil Ömrü Kimler İçin İyi?

Akıllı saat, tek şarjla 18 güne kadar pil ömrü sunuyor ama GPS özelliğini devre dışı bırakmanız hâlinde bu süre 24 saate kadar düşüyor. Tabii ki çoğu kişi, günlük hayatta GPS özelliğini sürekli açık tutmuyor. Daha çok bildirimlere bakma, saati kontrol etme ve temel sağlık özelliklerini kullanma için tercih ediyor. Bu da aslında çoğu kullanıcının aslında yeterli kullanım süresine sahip olacağı anlamına geliyor. Bu arada geçen ay tanıtılan Haylou Watch 3'ün günlük kullanımda 10-15 güne kadar pil ömrü sunduğunu hatırlatalım.

Haylou Watch Hyper'ın Sağlık ve Spor Özellikleri Neler?

Cihaz, çift bantlı GPS ve çevrim dışı harita desteğine sahip. Bu sayede telefon yanınızda dahi olmadan nereye gittiğiniz hakkında dilediğiniz an bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Bununla birlikte 170'i aşkın spor modu, kandaki oksijen seviyesi, yapılan antrenmanları otomatik olarak tanımlama, nabız ölçümü gibi özelliklere sahip.

Tabii, sağlık tarafında bazı eksikler de yok değil. Artık ucuz akıllı saatlerde bile mevcut olan uyku takibi özelliği Watch Hyper'da yok. Uyku düzeni hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler ne yazık ki bu modelde gelişmiş takip özelliklerinden yararlanamıyor.

Haylou Watch Hyper'ın Fiyatı Ne Kadar?

Haylou Watch Hyper için 85 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 3 bin 982 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetler de eklenerek 8 bin TL civarına ulaşabilir. Konuyla ilgili açıklama yapılmadığını, farklı fiyatla Türkiye'ye gelebileceğini not düşelim.

Haylou Watch Hyper Türkiye'de Satılacak mı?

Haylou'nun şu an Türkiye'de bazı akıllı saat modelleri satılıyor. Haylou RS4 ve Haylou RS5 modellerini örnek olarak verebiliriz. Bunları göz önünde bulunduracak olursak Haylou Watch Hyper'ın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşturulma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Yine de konu ile ilgili açıklama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Haylou Watch Hyper, eğer benim gibi cihazlarınızı sık sık şarj etmeyi sevmeyen biriyseniz kesinlikle değerlendireceğiniz bir model. 18 günlük pil ömrü özellikle günlük kullanım için gayet iyi. Arada sırada açık hava etkinliklerine katıldığınızı ve GPS özelliğine ihtiyacınız olduğunu varsayalım, bu durumda elbette pil ömründen ödün verecektir ama bu sefer de telefon taşıma gereksiniminin ortadan kalkmasının faydasını görürsünüz.