Sony, PS Plus Aboneliklerinin İptalini Engellemeye Çalışıyor

Sony, yeni girişimi ile kullanıcıların PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmelerini engellemeye çalışıyor. Bunun için de ilginç bir yöntem bulmuş. Eğer aboneliğinizi uzatmak gibi bir düşünceniz var ise bu fırsatı kaçırmayın. Detaylar haberimizde sizi bekliyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda alınan bir karar ile Sony Interactive Entertainment'tan 2028 yılının Ocak ayı itibarıyla kutulu oyun üretiminin durdurulacağını öğrenmiştik. Bunun yeni GTA oyununun kutulu olarak karşımıza çıkmayacak oluşunun akabinde duyurulması epey manidar iken, şirketin sektör genelindeki geliştiricilerin ve yayıncıların ve oyuncuların hışmına uğradığını söyleyebiliriz. Elbette Domino's Pizza UK de kararı dalgaya almaktan geri durmadı.

Sony, PlayStation Plus Abonelerini Kaybetmemek İçin Ne Yapıyor?

İlk etapta çoğu oyuncu PlayStation Plus aboneliklerini iptal etmeye başladı. Pek çok oyuncu da artık PlayStation platformunda kalmanın mantıklı olmadığını düşünür iken, söz konusu kararın geri çekilmesi için imza kampanyası başlatmışlardı. Sosyal medyadaki tepkiler çığ gibi büyür iken, Sony ise PlayStation Plus abonelerini kaybetmemek için indirim teklifi ile oyuncuların akıllarını çelmeye çalışıyor.

Reddit'te yapılan paylaşıma bakılırsa şirket, aboneliğini iptal etmeyi isteyen oyunculara üç aylık aboneliklerini % 50 ve yıllık aboneliklerini de % 25 indirimle yenileyebilecekleri yönünde bir teklif sunuyor. Görünüşe göre yönetim, toplu iptallerden çekiniyor ve bunun önüne geçmek için finansal açıdan fedakârlık yapmaya da hazır olduğunu gösteriyor. Ne var ki oranların abonelik süresine ve bölgeye göre değişim gösterdiği söyleniyor.

Durumun ilginç yanı şu ki Sony, nakit akışını koruma ve sadakât programı arasında bir denge tutturmaya çalışıyor gibi görünüyor. Çünkü, teklifi kabul etmeniz durumunda ödemeyi hemen yapmanız gerekiyor. Diğer bir deyişle, mevcut aboneliğiniz sona erdikten sonra ödeme yapabilmek gibi bir seçeneğiniz ne yazık ki yok. Elbette günümüzde pek çok hizmet sağlayıcısı benzer yöntemler ile abonelerinin / kullanıcılarının karşısına çıkıyor. Ancak kutulu oyun üretiminin 2028 yılı itibarıyla durdurulacağına dair gelişmenin akabinde başlayan kriz sırasında böyle bir durumun yaşanması da dikkat çekici diyebiliriz.

Şirket tarafından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmiş değil, ama söz konusu indirimlerin oyuncu topluluğunda aboneleri kaybetmemeye yönelik standart bir strateji olup olmadığı merak konusu oldu. Kimi kullanıcılar teklifi kabul eder iken, kimi kullanıcılar ise kararlı bir şekilde boykota devam ediyorlar.

Topluluğun birleştiği düşünce, oyunlara kutulu olarak sahip olma hakkının ellerinden alınmaması yönünde. Yaşanan krizin PlayStation Plus abonelik iptalleri ile devam etmesi, servisin uzun vadeli politikalarının nasıl etkileneceğinin merak konusu olmasına neden oldu. Bakalım Sony, kriz yönetiminde ne denli başarılı olacak? Gelişmeleri takipteyiz.

Editörün Yorumu

Oyuncu toplulunu hiçbir zaman hafife almamak lazım. PlayStation Plus aboneliği iptalleri de bunu bir kez daha bizlere hatırlattı. Oyuncu dostu olan, oyuncuların taleplerine kulak veren ve bunları mümkün olabildiğince uygulayan şirketler her daim el üstünde tutulur.

Bakalım Sony, karşı karşıya kaldığı tepkiler karşısında nasıl bir yol izleyecek? Hiç şüphe yok ki oyuncuların geri adım atmayacakları kesinleşmiş bir gerçek olarak karşımızda duruyor. İşin nasıl sonuçlanacağını ise bekleyip görmekten başka çaremiz yok.