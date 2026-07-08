Xiaomi'nin 9000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda! Tarih Verildi

Xiaomi, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Duyuru ile birlikte Redmi Note 17'nin tanıtım tarihi belli oldu. Ayrıca telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Qualcomm tarafından geliştirilen orta sınıf bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Redmi Note 17 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi Note 17, 14 Temmuz 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi Note 15, geçtiğimiz yılın aralık ayında tanıtılmıştı.

Redmi Note 17 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Redmi Note 15 serisi, Redmi 15 ve Redmi 15C dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi Note 17'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Redmi Note 17'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Note 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 17 bin 999 TL'ye satılıyor. Redmi Note 17'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 19 bin TL civarında fiyat etiketiyle satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Redmi Note 17'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED İşlemci: Snapdragon 6 Gen 5

Snapdragon 6 Gen 5 Ana Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

Redmi Note 17'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni telefonu OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Redmi Note 15'te 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3200 nit parlaklık tercih edilmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni modelde 120Hz yenileme hızı ve 3200 nti civarı bir parlaklık görebiliriz.

3200 nit parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın görülebilmesine imkân tanıyor. Böylece telefon dışarıda rahatça kullanılabilecek. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli bir değerdir. Çok canlı renklere sahip OLED ise siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Redmi Note 17'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Redmi Note 17'de Snapdragon 6 Gen 5 işlemcisi bulunacak. Bu işlemci yeni olduğundan dolayı henüz oyun performansı belli değil. Fikir vermesi açısından Snapdragon 6 Gen 4, MOBA türünün başarılı bir örneği Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 116 FPS, battle royale oyunu PUBG Mobile'ı ise ortalama 71 FPS'te çalıştırıyor.

Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisine sahip telefonlarda online aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı ortalama 87 FPS'te oynanabiliyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda donanımı zorlamayan mobil oyunlar kasma veya donma gibi bir sorun olmadan oynanabilecektir.

Redmi Note 17'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Böylece telefonu gün içinde sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Redmi Note 15'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Editörün Yorumu

OLED kullanan biri olarak bu ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Bu arada cihazın yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Böylece taşıması biraz zor olan powerbank'e gerek kalmayacak. Bu, özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacak.