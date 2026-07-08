Samsung'un Yeni Orta Segment Telefonu Performans Testinde: 8 GB RAM'i Var

Samsung çok yakında Galaxy M67 isimli yeni telefonunu piyasaya sürecek. Cihazla ilgili bugüne dek çok fazla bir bilgi ortaya çıkmamıştı. Ancak bu durum an itibariyla değişti. Zira son gelişmeler modelin performans testi sonuçlarını gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy M67 Geekbench'ten Kaç Puan Aldı?

Galaxy M67 SM-M676K model numarasıyla Geekbench testlerine girdi. Akıllı telefon yapılan tek çekirdekli testlerden 1.435 ve çok çekirdekli testlerden ise 3.744 puan almayı başardı. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya sürülen Galaxy M56 da aynı testlerden sırasıyla 1.153 ve 3.456 puan almıştı.

Galaxy M67 İşlemcisi Ne Olacak?

Geekbench sonuçlarına göre Galaxy M67 markanın kendi üretimi Exynos 2200 işlemcisinden güç alacak. Halihazırda Galaxy S23 FE ve Galaxy S22 gibi akıllı telefonlarda da kullanılan bu yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi.

Bunu biraz daha açarsak işlemcilerde nanometre değeri küçüldükçe aynı alana daha fazla transistör sığdırılıyor. Bu da doğal olarak söz konusu donanımın işlem gücünü ve verimliliğini artırıyor. Buradan yola çıkarak 4 nm tabanlı bir işlemcinin 5 nm veya daha eski yongalara kıyasla daha yüksek performans sunduğunu ve daha verimli çalıştığını anlayabiliriz.

Yonga seti oyun performansında da çok fazla üzmüyor. Zira bu yongaya sahip Galaxy S23 FE'nin PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile'ı 50-60 FPS seviyesinde çalıştırdığını söyleyebiliriz. Kısacası Galaxy M67 oyunlarda gayet akıcı bir deneyim sunacak.

Galaxy M67 Kaç GB RAM'le Gelecek?

Geekbench testlerine giren prototipe göre akıllı telefonda 8 GB RAM mevcut olacak. Ancak şirketin lansman sırasında daha fazla bellek opsiyonunu tanıtma ihtimalini de unutmamak gerekiyor. Yani henüz kesin olmasa da 6 GB veya 12 GB gibi seçenekleri de görebiliriz. Ek olarak modelin kutudan çıkar çıkmaz Android 17 tabanlı One UI 9 güncellemesini çalıştıracağını belirtelim.

Galaxy M67 Ne Zaman Tanıtılacak?

Maalesef şu anda Samsung'dan Galaxy M67'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak modelin son olarak performans testlerine girmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi diyebiliriz. Henüz kesin olmasa da ürün ağustos veya eylül aylarında kullanıcıların beğenisine sunulabilir.

Galaxy M67 Fiyatı Ne Kadar Olacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Hatırlanacağı üzere Galaxy M56 ilk tanıtıldığında 327 dolarlık (15.322 TL) bir fiyata sahipti. Yeni modelin daha güçlü teknik özelliklere sahip olacağını göz önüne alırsak, muhtemelen 349 dolar civarı bir fiyatla raflardaki yerini alabilir. Buna Türkiye'de uygulanan vergileri de dahil edersek yaklaşık 33.335 TL'ye karşılık geliyor.

Bunun dışında Samsung ürün yelpazesinin çok büyük bir kısmını Türkiye'de satıyor. Ancak bunların arasında maalesef M serisi yok. Galaxy M56 da ülkemizde satışa çıkmamıştı. Bu nedenle Galaxy M67'nin de Türkiye'yi pas geçme ihtimali söz konusu.

Editörün Yorumu

Galaxy M67 sahip olduğu teknik özellikleriyle orta segmente hitap edecek gibi görünüyor. Zira işlemcisi de dört yıl önce çıkan amiral gemilerinde kullanılıyordu. Yani fazlasıyla eskimiş ve artık yetenekleri orta segmente gerilemiş bir donanım diyebilirim. Ancak yine de işlemci ilk çıktığında çok güçlü olduğundan kullanıcıları üzmeyecek bir performans sergileyecek diye düşünüyorum.