Google, Pixel 6 İçin Nisan Güncellemesini Yayınladı: İşte Güncelleme Detayları

Google'ın Pixel 6 ve Pixel 6 Pro'ları kâğıt üzerinde harika telefonlar ancak çıkışından bu yana kullanıcıları rahatsız eden çok sayıda hataya ve probleme sahiplerdi. 9to5Google'ın haberine göre, Google'ın göndermiş olduğu Nisan güncellemesi şarj, kamera ve güvenlikle ilgili birkaç önemli soruna yönelik düzeltmelerle birlikte geliyor.

Kamera tarafında Google, güncellemenin "belirli uygulamalarda ön kamera önizlemesinin yakınlaştırılmış görünmesine neden olan sorunları" düzelttiğini söyledi. Ayrıca, kamera önizlemesinde ara sıra yeşil bir ekranın görünmesine neden olan bir soruna da değinildi. Güncelleme, kablosuz şarj tarafında Reddit'te ve başka yerlerde çeşitli Qi şarj standlarında ortaya çıkan sorun olan "belirli aksesuarlar" ile ilgili performans sorunlarını da içeriyor.

Pixel 6, Nisan 2022 Güncellemesi Detayları

Güncelleme ayrıca Resim İçinde Resim (PIP) modunda meydana gelen çökmeler, belirli canlı duvar kağıtlarındaki hata mesajları, animasyonlardaki hatalar ve daha fazlası dâhil olmak üzere çeşitli arayüz sorunlarını ve hatalarını da (3XL'den itibaren tüm Pixel cihazlarında) düzeltiyor. Bunun dışında Google'ın paylaşmış olduğu güvenlik bülteninde de açıklandığı üzere özellikle "bileşenlerde yerel ayrıcalık artışına yol açabilecek yüksek güvenlik açığı" için güvenlik düzeltmeleri de güncelleme ile birlikte kullanıcılara sunuluyor.

Mart güncellemesi gecikmeli gelmiş de olsa WiFi bağlantı sorunları, pil yönetimi ve parmak izi tanıma ile ilgili bir dizi önemli hatayı düzeltmişti. Nisan güncellemesinin de cihazların bulunduğu konuma göre aşamalar hâlinde sunulacağı söylendi. Manuel olarak kontrol etmek isterseniz telefonun yazılım güncelleme kısmından kontrol sağlayabilirsiniz.