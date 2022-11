Google Pixel 7a, Samsung'a Ait Bir Ekranı Kullanacak

Google Pixel 6a, daha yüksek yenileme hızı ekranına sahip olmadığı için zamanında oldukça eleştirilse de kendisi en iyi orta sınıf akıllı telefonlardan biri. Tabii burada önemli nokta, Pixel 7a'yla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktıkça, halefi yenileme hızı konusunda akıldaki bilinenleri değişebilir.

Haber, daha önce söylentilere göre Google Pixel 7 Ultra ("Lynx" kod adlı) hakkında bilgiler paylaşan ve lansman öncesinde Google Tensor G2 işlemcinin ilk ayrıntılarını paylaşan geliştirici Kuba Wojciechowski'den geliyor.

Wojciechowski, son tweetlerinden birinde, Pixel 7a'nın kablosuz şarjın yanı sıra 90Hz bir ekrana ve yeni bir çift arka kamera setine sahip olacağını belirtti. Wojciechowski'ye göre 90Hz panelin Samsung tarafından geliştirilen 1080p bir ekran olduğu bildiriliyor. Google'dan bunu görmek ilginç çünkü 90Hz desteği Pixel 6a'ya dâhil edilmediği için çok fazla eleştiri almıştı (görünüşe göre ekranın 90Hz'de çalışabilmesine rağmen).

Google Pixel 7a to come with 90Hz screen, wireless charging, brand new dual rear camera setup - details below 👇🧵 pic.twitter.com/IWy77Kwsmd