Google Pixel 8'in Kutu Açılımının Görselleri Sızdırıldı!

Google, 4 Ekim'de gerçekleştireceği lansmanı için hazırlık yapıyor. Lansmanda Pixel 8 serisinin ve Pixel Watch 2'nin tanıtılması bekleniyor. Özellike Google Pixel 8 serisiyle ilgili son günlerde pek çok bilgi geliyor.

Lansman tarihine günler kala Google Pixel 8 serisiyle ilgili bir sızıntı yapıldı. İnternete Google Pixel 8'in kutu açılımının görselleri yayıldı.

Kutusunun İçinde Neler Var?

Facebook üzerinden yapılan bir paylaşımda Google Pixel 8'in hem kutusu hem de kutunun içinden çıkarıldığı anlar gösterildi. Görselde cihazın hem ön hem de arka yüzü net bir şekilde belli oluyor.

Ayrıca görsellerden birinde cihazın kutusunun içinde yer alan şarj kablosu da görülüyor.

Cihazın kutusunun arka kısmındaki bilgilendirme yazısı çok net olmasa da okunabiliyor. Kutunun arkasında yer alan yazıda cihazın 5G Sub-6 bağlantısı, 6,2 inç ekran ve 128 GB depolama özelliklerine sahip olduğu belirtiliyor.

Pixel 8 ve Pixel 8 Pro'dan oluşan Google Pixel 8 serisi, iddiaya göre AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip olacak. Cihazların bataryasının ise 4.485 mAh olabileceği düşünülüyor.

Daha önce de Google Pixel 8 serisiyle ilgili birçok sızıntı yapıldı. Teknik özelliklerinin yanı sıra fiyat etiketiyle iligli de bazı tahminlerde bulunuldu. Örneğin, ürünlerin fiyatının 799 ve 859 euro olabileceği söylendi.

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