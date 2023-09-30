Google, Pixel 8 Serisinde Yapay Zekaya Büyük Yer Verecek!

Yapay zekânın tüm teknoloji alanını domine ettiği bir çağda yaşıyoruz ve aynı zamanda yapay zekâ fiziksel ürünler için de geliyor. Pixel 8 serisinin piyasaya çıkmasından önce Google'ın yeni akıllı telefonlarını desteklemek için yapay zekâya büyük ölçüde güvendiği ortaya çıktı.

Pixel telefonlar en başından beri kendilerini farklılaştırmak için her zaman çeşitli yapay zekâ türlerini kullanmaya çalıştı. İlk Pixel'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Google, Google Asistan'ın çıkışıyla birlikte cihazı "yapay zekâlı ilk cihaz" olarak sattı. Pixel 3'teki Top Shot ve Night Sight, Pixel 4'ün Google Lens ve Kaydedici uygulaması için cihaz içi yapay zekâyı kullanması ve daha fazlası gibi sayısız örnek var.

Belki de Google'ın yapay zekâ için yaptığı en büyük hamle, Abner Li'nin açıkladığı üzere yapay zekâya daha fazla odaklanabilmesi amacıyla geliştirilen Tensor işlemcisinin piyasaya sürüldüğü Pixel 6 serisi ile oldu.

Pixel 8 de Yapay Zeka Yetenekleriyle Dikkat Çekecek

91Mobiles tarafından yayınlanan sızdırılmış bir video, Google Pixel 8 serisine gelen bir ton yeni özelliği ortaya koyuyor ve öncelikle her iki cihaz için de "ses silici" ve daha fazlası dâhil olmak üzere kamera özelliklerine odaklanıyor.

Özelliklerin çoğu, Google Fotoğraflar'ın bir fotoğraftaki nesnelerin yüzlerini tam anlamıyla değiştirmesine olanak tanıyan çılgınca özellikte olduğu gibi büyük ölçüde yapay zekâya dayanıyor.

Pixel 8 ile ilgili Google'ın telefonu tanıtma biçimi de dikkat çekiyor. Google yapay zekânın telefonda nasıl yer alacağıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor:

"Bu sizi meraklandıracak. Bir telefon sihirden yapılmış olabilir mi? Hayır, bu yapay zekâ. Ve bu bizim işimiz."

OpenAI'nin ChatGPT'sinin geçen yıl piyasaya sürülmesinin ardından yapay zekânın popülaritesinde yaşanan patlamanın ardından Google'ın yapay zekâ hâkimiyeti için girdiği yarış göz önüne alındığında, Google'ın yapay zekâ konusunda agresif bir adım atması şaşırtıcı olmamalı. Google I/O etkinliği de büyük ölçüde yapay zekâya odaklanmıştı.

Google Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 ile birlikte 4 Ekim'de piyasaya sürülecek. Peki sizin Pixel 8 serisinden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.