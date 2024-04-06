Google, Pixel 8a'nın Tasarımını Yanlışlıkla Sızdırdı: Peki Nasıl Görünüyor?

Pixel serisinin yaklaşmakta olan orta segment modeli Pixel 8a, son aylarda birçok sızıntıya konu oldu. Şimdi ise cihazın merakla beklenen tasarımı, Google'ın kendi Fi Wireless operatör hizmeti için hazırlanan bir reklamda resmî olmayan bir şekilde ortaya çıktı.

Reklam, Pixel 8a'nın hem mavi hem de beyaz renklerde geleceğini ve çift kamera ünitesine sahip olacağını gömzler önüne seriyor. Peki bunun Pixel 8a olduğundan, yani normal Pixel 8 olmadığından nasıl emin olabiliriz?

Google Pixel 8a Tasarımı Ortaya Çıktı

Yanlışlıkla sızdırılan görseldeki cihazın Pixel 8a olduğunu tespit etmenin birkaç yolu var. İlk olarak Pixel 8'in mavi ya da beyaz renkleri mevcut değil. Ayrıca reklamda gösterilen tasarımda Pixel 8'in sahip olduğu kameraların yanındaki mikrofon görünmüyor. Yani bunun Pixel 8a olduğu oldukça açık. Fakat Pixel 8a'nın reklama dâhil edilmesinin kasıtlı mı yoksa gözden kaçan bir durum mu olduğu şimdilik belirsiz.

Teknik özellikler tarafında ise bu yeni Google Fi reklamı herhangi bir yeni ayrıntı vermiyor. Reklam öne çıkan cihazdan ziyade Pixel 8a görseli kullanark Google Fi'nin fiyatlandırma planlarına odaklanıyor.

Yine de söylentiler ışığında teknik özelliklere değinecek olursak, Pixel 8a'nın 120Hz artırılmış yenileme hızına sahip 6,1 inç FHD+ OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. İşlemci tarafında Pixel 8 ve 8 Pro ile aynı Tensor G3 işlemcisinin yanı sıra 128 GB veya 256 GB depolama alanı bulunması bekleniyor.

Kamera noktasında ise Pixel 7a ile aynı 64 MP OIS ana kamera ve 13 MP ultra geniş lensin yanı sıra 13 MP selfie kamerasına yer verilmesi bekleniyor.

Peki sizin Pixel 8a'dan beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.