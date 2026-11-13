Ubisoft'un Efsane Oyun Serisi 18 Yıl Sonra Geri Dönüyor

Rainbow Six: Vegas serisinin yeni oyunu için çalışmalar başladı. Ubisoft'un Spades kod adıyla geliştirdiği proje, yaklaşık 18 yıldır devam oyunu bekleyen seriyi yeniden gündeme getirdi. Ortaya çıkan bilgilere Ubisoft, uzun bir süredir merakla beklenen Rainbow Six: Vegas 3 üzerinde çalışıyor.

Yeni Rainbow Six: Vegas 3 Çıkacak mı?

Insider Gaming'in haberine göre Ubisoft, projeyi remake yani eski oyunun yeniden yapımı olarak değil, serinin yeni bir devam oyunu olarak geliştirmeyi planlıyor. Bu nedenle oyunun Rainbow Six: Vegas 3 adıyla çıkması bekleniyor. Bu arada Remake'in eski bir oyunun grafiklerinin, seslerinin ve teknik altyapısının günümüz standartlarına göre yeniden hazırlanması anlamına geldiğini belirtelim.

Ubisoft'un hangi karakterleri geri getireceği veya önceki oyunların hikâyesini nasıl devam ettireceği henüz bilinmiyor. Ubisoft'un üzerinde çalıştığı yeni Rainbow Six: Vegas oyununun geliştirme sürecinin başında olduğu öne sürüldü. Yani oyunun piyasaya sürülmesi için uzun bir süre beklememiz gerekecek. Oyunun hikâyesi, oynanışı ve çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmuyor.

Ubisoft Başka Hangi Rainbow Six Oyunlarını Geliştiriyor?

Ubisoft Montreal'in üç yeni proje üzerinde çalıştığı iddia edildi. Vegas oyununun dışında kalan projelerden birinin de Rainbow Six evreninde geçeceği belirtiliyor. Üçüncü oyun hakkında henüz bilgi yok. Şirketin bu projeler için nasıl bir yayın takvimi belirlediği de açıklanmadı. Üç oyunun aynı dönemde geliştirilmesi, Ubisoft'un Rainbow Six markası için birden fazla yeni yapım planladığını gösteriyor.

Rainbow Six: Vegas 3 Ne Zaman Çıkacak?

Yeni oyunun piyasaya çıkması için birkaç yıl beklemek gerekebilir. Projenin henüz geliştirme aşamasının başında olması ve büyük bütçeli oyunların hazırlanmasının uzun sürmesi, oyunun çıkışına daha epey zaman olduğunu gösteriyor. Ubisoft henüz resmi tanıtım tarihi ve desteklenecek platformlar hakkında açıklama yapmadı fakat oyun muhtemelen PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformlarına gelecektir.

Rainbow Six: Vegas Serisinin Önceki Oyunları Nasıldı?

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas, 2006 yılında piyasaya çıktı. Oyun hem ticari açıdan başarı elde etti hem de eleştirmenlerden olumlu yorumlar aldı. Ubisoft, bu başarının ardından doğrudan devam oyunu için onay verdi. Bu arada 85 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" durumda.

Tom Clancy's Rainbow Six: Vegas 2 ise 2008 yılında satışa çıktı. İlk iki oyun arasında yalnızca iki yıl bulunuyordu. İkinci yapımın ardından Ubisoft, Vegas serisine yeni bir oyun geliştirmedi ve Rainbow Six markasını farklı projelerle sürdürdü. Bu arada 78 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki bütün incelemeleri "çok olumlu" şeklinde.

Editörün Yorumu

Rainbow Six: Vegas 2'yi daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bu nedenle Ubisoft'un serinin yeni oyunu üzerinde çalışıyor olması dikkatimi çekti. Ubisoft, Vegas serisinin kendine özgü yapısını modern grafiklerle birleştirebilirse ortaya başarılı bir devam oyunu çıkabilir. Yeni oyunla ilgili henüz herhangi bir detay paylaşılmadı fakat serinin bir önceki oyununu göz önünde bulundurduğumda Vegas 3'te co-op modunun yer alacağını düşünüyorum.