Whoop'un Uygulaması, Arkadaşınızın Yorgun Olup Olmadığını Gösterecek

Ekranı olmayan aktivite takip cihazı sunan Whoop, mobil uygulamasına "Humans" adını verdiği yeni bir özellik ekledi. Bu özellik, arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmanızı, bilekliğinin ölçtüğü sağlık verilerini paylaşmanızı ve onların paylaşımlarına yorum yapmanıza imkân tanıyor.

Whoop Humans ile Neler Paylaşılabiliyor?

Whoop'un mobil uygulamasına eklenen Humans üzerinden paylaşabileceğiniz bilgiler bilekliğinizin yaptığı ölçümlerden geliyor. Bunların arasında antrenman zorlanma puanları, uyku kalitesi, kalp atış hızı değişkenliği (HRV) ve aktivite özetleri gibi bilgiler yer alıyor. Ayrıca vücudunun yeni bir güne veya antrenmana ne kadar hazır olduğunu gösteren puana bakmayı da mümkün kılıyor.

Bu özellik sayesinde sabah uyandığınızda ne kadar kaliteli uyku aldığınızı arkadaşlarınızın öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Benzer şekilde, yoğun bir antrenmanın ardından vücudunuzun ne kadar zorlandığını gösterebilirsiniz. Elde ettiğiniz performans başarılarını da paylaşabiliyorsunuz. Antrenman sırasında, etkinliğe katıldığınızda ve benzeri durumlarda çektiğiniz fotoğrafları sağlık verilerinizle yayınlayabiliyorsunuz.

Tabii, kullanım amacının biraz dışına çıkmak gerekirse, bunları arkadaşlarınızın görebileceği şekilde yayınlamak yerine tamamen kendinize de saklayabilirsiniz. Bu da size bir tür sağlık günlüğüne sahip olma imkânı sağlar. Geriye dönüp hangi antrenmanda ne durumda olduğunuza bakarak hedeflerinizi daha doğru belirleyebilirsiniz.

Whoop Humans'ın Gizlilik Ayarları Neler?

Sağlık verilerinizi herkesle paylaşmak istemeyebilirsiniz. Ne de olsa bunlar oldukça önemli veriler. Whoop, tam da bu kullanıcıları göz önünde bulundurmuş. Öyle ki hangi bilgilerin kimlere gösterileceğini belirlemeniz için ayrıntılı gizlilik ayarları sunuyor. Belirli verileri paylaşırken bazılarını da gizli tutabiliyorsunuz. Yani her ölçüm verisi için ayrı izin vermenizi mümkün kılıyor.

Takipçi isteklerinde de tamamen siz söz sahibisiniz. Gelen istekleri kabul edebiliyor, istemediğiniz kişileri dilediğiniz zaman çıkarabiliyorsunuz. Gizlilik modu sayesinde de veri paylaşımını geçici olarak durdurabiliyorsunuz. Bu modu etkinleştirdiğinizde mevcut gizlilik ayarlarınızı değiştirmenize gerek kalmadan paylaşımları engelleyebiliyorsunuz.

Whoop Humans Ne Zaman Kullanılabilecek?

Whoop, Humans'ı küresel çapta kullanıma sunmaya başladı. Uygulamaya gelen güncellemeyle birlikte yeni özelliği kullanmak mümkün olacak. Yeni özelliğe henüz erişemeyen kişilerin uygulamanın son sürümünün yüklü olduğundan emin olması gerek. Bunun için Play Store ya da App Store üzerinden uygulamanın mağaza sayfasına gidip "Güncelle" seçeneğine basmak yeterli olacaktır.

Whoop Akıllı Bileklikleri Türkiye'de Satılıyor mu?

Whoop'un akıllı bileklikleri şu an Türkiye'de satışta. Birçok çevrim içi mağaza üzerinden markanın akıllı bilekliklerine ulaşmak mümkün. Şu an satışta olan mevcut modeller arasında Whoop Peak, Whoop Life ve Whoop One bulunuyor. Whoop'un uygulamasını kullanabilmek için de markanın cihazlarından birine ihtiyaç var.

Editörün Yorumu

Humans'ın özellikle birlikte antrenman yapılan veya benzer hedeflere sahip arkadaşlara sahip olanların işine yarayabilecek bir özellik olduğu kanaatindeyim. Kullanıcılar, birbirlerinin uyku performansını ve antrenman verilerini takip etmek, çalışma düzeninizi değerlendirmek için tercih edebilir.

Tabii, unutmamak gerekir ki herkesin uyku ihtiyacı, günlük temposu ve toparlanma süresi farklı. Bunun bir tür karşılaştırma unsuru hâline gelmemesinin önemli olduğunu belirtmeliyim. Kullanıcılar, arkadaşının yüksek puanına bakıp kendi değerlerini yetersiz görmemeli.