İki Oyun Ücretsiz Veriliyor! Gizem ve Simülasyon Sevenler Kapsın

Amazon'un sunduğu ücretsiz oyunlar arasında bu kez iki farklı türden yapım var. Oyunlardan ilki Jurassic World Evolution 2'de dinozor parkınızı yönetirken Radiolight'ta gizemli radyo yayınlarının peşine düşüyorsunuz. Her iki oyuna da 16 Aralık 2026'ya kadar bedava sahip olabiliyorsunuz.

Jurassic World Evolution 2 Nasıl Bir Oyun?

Simülasyon oyunları arasında konumlanan Jurassic World Evolution 2, kendi dinozor parkınızı kurup yönettiğiniz bir yapım. Farklı dinozor türlerini parkınıza yerleştiriyorsunuz. Ziyaretçiler için tesisler inşa ediyorsunuz. Parkın günlük işleyişinden de siz sorumlu oluyorsunuz. Dinozorların ihtiyaçlarını karşılamak ve ziyaretçilerin memnuniyetini sağlamak da oyunun önemli bir parçası.

Oyun, Jurassic World: Fallen Kingdom filminin ardından yaşananları konu ediniyor. Amerika Birleşik Devletleri genelinde serbest kalan dinozorları kontrol altına almak ve onları korumak için çalışıyorsunuz. Dr. Ian Malcolm ve Claire Dearing gibi film serisinden tanıdığınız karakterler de mevcut.

Jurassic World Evolution 2 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit (1809 ve üzeri)

Windows 10 64-bit (1809 ve üzeri) İşlemci: Intel i5-4590 / AMD FX 8370

Intel i5-4590 / AMD FX 8370 RAM: 8 GB

8 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) / AMD Radeon RX 470

NVIDIA GTX 1050 Ti (4 GB VRAM) / AMD Radeon RX 470 DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 14 GB

Radiolight Nasıl Bir Oyun?

Radiolight, 1985 yılında geçiyor. Hikâye odaklı bir gerilim oyunu. Ethan isimli bir polis memurunu yönetiyoruz. Ashwood Creek kasabasında kaybolan bir gencin soruşturmasını üstleniyoruz. Araştırmamız sırasında açıklanamayan radyo yayınlarıyla karşılaşıyoruz. Ardından da kendimizi kasabanın sırları araştırırken buluyoruz. Olayların büyük kısmı Ashwood Creek Milli Parkı'nda geçiyor. Ormanlarda, sisli vadilerde ve terk edilmiş patikalarda ilerlerken çevremizdeki ipuçlarını kaçırmamaız gerekiyor.

Ethan'ın telsizi, çevredeki olağan dışı yayınları yakalamamızı sağlıyor. Radyo parazitlerinin arasından gelen gizemli sinyalleri dinleyerek yeni ipuçları bulabiliyoruz. Bazı yayınlar doğru yola ulaşmamıza yardım ederken bazıları da bizi tehlikeli bölgelere yönlendiriyor. Soruşturmada bize karakterimizin çocukluk arkadaşı ve kasabanın polis şefi Robert da eşlik ediyor.

Radiolight Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5-9600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 6 GB

6 GB Ekran kartı: NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480

NVIDIA GTX 1060 6 GB / AMD Radeon RX 480 DirectX: Sürüm 11

Sürüm 11 Depolama: 6 GB

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Editörün Yorumu

Açıkçası ben her iki oyunu da aldım. Simülasyonu oyunlarını seviyorsanız Jurassic World Evolution 2'yi oynarken uzun süre keyifli vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Radiolight ise daha farklı bir deneyim arayanlar tarafından değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Gerilim oyunlarında eğer ipucu toplamakla uğraşmayı sorun etmiyorsanız deneyebilirsiniz.