GTA 6 Daha Çıkmadan 1 GB'lık Güncelleme Aldı! İndirmek Şart

Rockstar Games, GTA 6'nın çıkışına sadece birkaç gün kalmışken ilk resmî güncellemesini yayınladı. PlayStation 5 ve Xbox Series X için sunulan 1.002.000 numaralı güncellemenin boyutu yaklaşık 1 GB. Oyunu 19 Kasım 2026 tarihinde oynamak isteyenlerin bunu önceden indirip yüklemesi gerekiyor. Şirket, güncelleme yüklenmeden oyunun açılmasına izin vermeyecek.

GTA 6'nın İlk Güncellemesi Neleri Değiştiriyor?

Yeni yayınlanan GTA 6 güncellemesinin neleri değiştirdiğini gösteren bir yama notu paylaşılmadı. Bir hata mı giderildi, oyuna bir yenilik mi eklendi? Bu tür soruların cevabı şimdilik belirsiz fakat iGrandTheftAuto isimli bir kaynak, teknik incelemede iki dosya grubunda değişiklik olduğunu belirledi:

story000-[GameContent]: 16,5 MB veri değişikliği.

16,5 MB veri değişikliği. Levels [Americas]-0: 37,5 MB veri değişikliği.

Bu veriler, oyunun içeriği ile ilgili dosyalarda çok küçük bir değişiklik yapıldığını gösteriyor ama daha önce de belirttiğimiz gibi, oyunun geliştiricisi, bu değişikliğin GTA 6'da tam olarak neyi etkilediğini ya da değiştirdiğini henüz açıklamadı. O yüzden bunlara bakarak bir çıkarımda bulunmak mümkün değil.

GTA 6 Güncellemesini Yapmak Neden Zorunlu?

Rockstar Games, güncellemenin neden zorunlu olduğunu açıklamadı. Oyunu dijital olarak satın alanlar da GTA 6'nın disk içermeyen kutulu sürümünü alanlar da bu güncellemeyi indirmek zorunda. Ne de olsa kutulu versiyondan sadece dijital kod çıkıyor. İki oyuncu da aynı şekilde oyuna erişim sağlıyor.

Bu arada güncelleme henüz tüm oyunculara ulaşmadı. Şirket, ilk aşamada oyuna sahip olanların yüzde 50'sine indirme seçeneğini açtı. Diğer yüzde 50'lik grubun birkaç saat daha beklemesi gerek. Onlar da güncellemeyi ilerleyen saatlerde indirebilecek.

GTA 6 Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6, 19 Kasım 2026 tarihinde PlayStation 5, Xbox Series S ve Xbox Series X'te erişime açılacak. Oyunun şu an orijinal sürümü Türkiye'de 3 bin 999 TL. Ultimate Edition'ı tercih edecek olanların ise 4 bin 999 TL ödemesi gerekiyor. PC sürümü ise konsoldan sonra çıkacak. Rockstar Games henüz bunun ne zaman gerçekleşeceğini açıklamadı.

Editörün Yorumu

GTA 6'yı çıkış günü oynamayı planlıyorsanız güncellemeyi son dakikaya bırakmamanızı öneririm. 1 GB günümüzde çok yüksek bir boyut sayılmaz ama internet hızı düşük olanlar için beklenenden fazla zaman alabilir. Güncellemenin içeriği, boyutuna bakılacak olursa muhtemelen çok önemli değil ama oyunu denemek için geç kalmak istemiyorsanız güncelleme gelir gelmez yüklemenizde fayda var.