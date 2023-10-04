Google Pixel Etkinliği Nasıl İzlenir? Etkinlikte Neler Tanıtılacak?

Dünya genelinde çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Google Pixel etkinliği için yalnızca saatler kaldı. Peki, canlı olarak yayımlanacak olan etkinlik nasıl izlenir? Etkinlikte hangi ürünler tanıtılacak? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Google Pixel Etkinliği Nasıl İzlenir?

Google, 4 Ekim 2023 tarihinde yani bugün Türkiye saati ile 17.00'de bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik, Made By Google resmî YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Böylece Pixel etkinliği gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek.

Google Pixel Etkinliğinde Neler Tanıtılacak?

Bugün düzenlenecek olan etkinlik esnasında Google Pixel 8 serisi, Google Pixel Buds Pro ve Google Pixel Watch 2 isimli modellerin tanıtılması bekleniyor. Yazılım devi, geçtiğimiz haftalarda söz konusu cihazlar ile ilgili iki video yayımlanmıştı.

Paylaşılan videoya göre Pixel 8 modelinin arka tarafında iki adet kamera, Pixel 8 Pro modelinin arka yüzeyinde ise 3 adet kamera yer alıyor. Telefonların arka kısmında ayrıca Google logosu bulunuyor. Telefonların yanı sıra Pixel Watch 2 de şık tasarımıyla öne çıkıyor.

Google tarafından düzenlenecek etkinlik hakkında merak edilen soruları cevapladık. Söz konusu etkinlik ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.