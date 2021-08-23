Katlanabilir Telefon Google Pixel Fold Çıkış Tarihi Ertelendi

Google Pixel Fold çıkış tarihi ile ilgili kullanıcıları üzecek bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre Amerika Birleşik Devletleri merkezli teknoloji devi Google, Pixel Fold isimli katlanabilir cihazı erteleme kararı aldı. Söz konusu iddiaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Google Pixel Fold Çıkış Tarihi Neden Ertelendi?

ABD'li teknoloji devi Google firmasının üzerinde çalıştığı katlanabilir akıllı telefon modeli Pixel Fold ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. 91mobiles'taki habere göre Google firması, katlanabilir telefonunun çıkış tarihi erteledi.

Google, söz konusu iddia ile ilgili herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Bu sebepten ötürü iddianın doğru olmama olasılığı da mevcut. Pixel Fold modelinin ne zaman piyasaya sürüleceğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. Bazı kaynaklar, bu yılın başlarında Google'ın yılın ikinci yarısında yeni katlanabilir telefonları piyasaya süren şirketler arasında olduğunu ifade etmişti.

Google Pixel Fold Özellikleri

Ekran: 7,6 inç, OLED

Çözünürlük: 1768 x 2208 piksel

RAM: 8 GB

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 888

Batarya: 4500 mAh

Depolama Alanı: 128 GB

Kamera: 12 MP + 16 MP

Ön Kamera: 16 MP

İşletim Sistemi: Android 11

Parmak İzi Okuyucusu: Destekleyecek

Çok sayıda kullanıcı tarafından merak içerisinde beklenen Pixel Fold modelinin teknik özelliklerine ilişkin pek çok iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddialara göre cihazda 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunacak. Depolama alanı tarafında seçenekler olabilir.

İddiaya göre Pixel Fold modelinin arka kısmında 12 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 16 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Cihazın ön tarafında ise 16 megapiksel çözünürlüğünde kameranın yer alacağı ileri sürüldü.

7,6 inç ekran büyüklüğüne sahip olacağı iddia edilen model, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 1768 x 2208 piksel çözünürlük sunması bekleniyor. Android 11 işletim sistemi ile birlikte gelmesi beklenen telefonda 4500 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edildi.

Telefonun işlemci tarafında ise Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinin yer alacağı ileri sürüldü. Bu teknik özelliklerin resmi olmadığını belirtelim. Telefon duyurulduğunda farklı teknik özelliklere sahip olabilir.